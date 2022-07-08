Красиво и душевно

В День столицы парк Demalys Promenade наполнился новыми красками и порадовал горожан множеством развлечений.

Проект Кeruen fest организован ко Дню столицы управлением по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султана и МРЦ «Астана жастары». В целях популяризации национальных ценностей и культуры казахского народа здесь проходит комплекс разнообразных мероприятий: от концертной программы до мастер-классов.

– Сегодня в честь Дня столицы мы организовали культурно-массовое мероприятие, направленное на духовное просвещение горожан, особенно молодежи. Мы открыли несколько точек на бульваре Demalys Promenade – это мастер-классы по рукоделию, пошиву одежды, гончарному делу, аквагриму, ярмарка изделий. Также есть зоны для познавательных встреч с активной молодежью, кавээнщиками, сцена для аниматоров. Проходит концертная программа, конкурс айтыскеров, выступление участников кружка «Алтын домбра», которые играют кюи. Еще у нас установлена юрта, где каждый желающий может сфотографироваться. Сейчас городские жители по сравнению с сельчанами меньше знают культуру, традиции, с каждым годом многое забывается, поэтому идея была провести фестиваль именно в этностиле, – рассказал специалист МРЦ «Астана жастары» Олжас Амангельды.

Не случайно местом проведения Кeruen fest’a выбран именно Demalys Promenade на правом берегу: в старой части города всегда присутствовали особый дух и атмосфера.

– Бульвар современный и в то же время имеет историческое значение. Именно на правом берегу все зарождалось, поэтому я бы сказал, что это «душевная половинка» столицы, – отметил Олжас Амангельды.

Мастерицы, художники и ремесленники продемонстрировали свое искусство, можно было приобрести поделки и сувениры. Здесь также разместились творческие площадки, где любители юмора, песен и логических игр, безусловно, нашли себе развлечения по душе.

Весь день на аллее проходили познавательные мастер-классы и встречи, национальные игры, турниры по асық ату, тоғызқұмалақ и другим видам спорта, победители которых, конечно же, получили ценные подарки. Однако праздник на этом не заканчивается, ведь жителей и гостей столицы ждет еще много других мероприятий в самых разных час­тях города.