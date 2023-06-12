Красочное богатство

Картины удалось приобрести в рамках областного проекта «Арт-Заман». Как рассказала директор музея Бекайым ­Уябаева, всего с 2017 года учреждения культуры получили из бюджета облас­ти около 160 млн тенге на различные мероприятия, в том числе пополнение фондов.

Среди работ, обогативших коллекцию усть-каменогорского музея, пять картин известного художника-абстракциониста Алпысбая Казгулова: «Дом моей бабушки», «Прогулка», «Поездка в Чарынское ­ущелье», «После дождя», «Черный жемчуг». Кроме того, мас­тер из своего личного собрания живописи передал в дар портрет Сакена Сейфуллина кисти Куаныша Есиркеева, а также автопортрет графика Исатая Исабаева.

– Все новые работы мы обязательно покажем на выставке мастеров изобразительного искусства Казахстана, – отметила руководитель. – В нашем фонде немало жемчужин. Есть, например, картины художников-шестидесятников Бахтияра Табиева, Магауи Аманжолова. Есть великолепные графичес­кие картины Евгения Сидоркина, театрального художника Гульфайрус Исмаиловой.

В числе последних особо ценных приобретений – работа классика Абылхана Кастеева «Озеро Иссык». До этого она хранилась у дочери художника. По словам искусствоведов, картина передает колорит времени, отражает период истории, когда шло бурное развитие Казахстана.