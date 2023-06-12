Красочное богатство Свежий выпуск 12 июня 2023 г. 7:00 59 Галина Устинова Восточно-Казахстанский музей искусств пополнил свой фонд работами классиков казахстанской живописи и современных мастеров. фото автора Картины удалось приобрести в рамках областного проекта «Арт-Заман». Как рассказала директор музея Бекайым Уябаева, всего с 2017 года учреждения культуры получили из бюджета области около 160 млн тенге на различные мероприятия, в том числе пополнение фондов. Среди работ, обогативших коллекцию усть-каменогорского музея, пять картин известного художника-абстракциониста Алпысбая Казгулова: «Дом моей бабушки», «Прогулка», «Поездка в Чарынское ущелье», «После дождя», «Черный жемчуг». Кроме того, мастер из своего личного собрания живописи передал в дар портрет Сакена Сейфуллина кисти Куаныша Есиркеева, а также автопортрет графика Исатая Исабаева. – Все новые работы мы обязательно покажем на выставке мастеров изобразительного искусства Казахстана, – отметила руководитель. – В нашем фонде немало жемчужин. Есть, например, картины художников-шестидесятников Бахтияра Табиева, Магауи Аманжолова. Есть великолепные графические картины Евгения Сидоркина, театрального художника Гульфайрус Исмаиловой. В числе последних особо ценных приобретений – работа классика Абылхана Кастеева «Озеро Иссык». До этого она хранилась у дочери художника. По словам искусствоведов, картина передает колорит времени, отражает период истории, когда шло бурное развитие Казахстана. #ВКО #музей #РК #картины #Арт-Заман