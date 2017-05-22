​Край садов, ковров и технологий

В социально-экономическом развитии страны Южному Казахстану отводится особая роль, в немалой степени связанная с благоприятными для сельского хозяйства природно-климатическими условиями. Важность реализации потенциала АПК в ходе недавней поездки в ЮКО обозначил и Глава государства, отметив в числе главных направлений повышение урожайности, поддержку отечественных производителей, применение современной агротехники.

Благодаря проводимой работе по эффективному использованию земель, расширению площади орошаемых угодий и внедрению новых технологий в производство самой южной области страны удалось удержать темпы роста социально-экономического развития, увеличить объем валового регионального продукта на 1,1% (он составляет 2 трлн 808,4 млрд тенге), а также занять лидирую­щие позиции в ряде отраслей. Например, доля сельскохозяйственного производства области в республиканском объеме составляет 12,3%, в том числе доля теплиц – 80% (1 123 га), хлопка – 100% (286,7 тыс. тонн), фруктов – 61,1% (1 млн 264,5 тыс. тонн).

Говоря о конкретных задачах, направленных на превращение АПК в новый драйвер экономики, аким сообщил, что сегодня в области соз­дано 363 сельскохозяйственных кооператива, объединивших около 40 тыс. фермерских и домашних хозяйств. В планах построить 3 013 откормочных площадок, число семейных молочных ферм увеличить до 722, мини-птицеферм – на 14, рыбных хозяйств – на 4. Таким образом, в 2017 году объем валовой продукции сельского хозяйства составит 476 млрд тенге, а планируемый рост – 3,7%.

В регионе продолжается строи­тельство теплиц, развитие интенсивных садов. В сравнении с прошлым годом площадь посевных земель выросла на 3,5 тыс. гектаров и составила 792,3 тыс. гектаров. А площадь интенсивных садов увеличится на 2 630 га. В эффективности интенсификации фермеры убедились сами: если урожайность традиционных садов составляет 40–50 центнеров с одного гектара, то на интенсивных достигает 500–600 центнеров.

Помимо этого, по словам главы региона, на 493 га планируется посадить ореховые сады, и впервые на 50 га – миндальные сады.

Что касается инвестиционных проектов, то один из них реализуется в Казыгуртском районе, где строится завод стоимостью 603 млн тенге по производству сливочного масла и сухого молока. Его проектная мощность – 17,5 тыс. тонн в год.

Увеличить производительную мощность до 25 тыс. тонн в год намерены в ТОО «Ордабасы-Құс» совместно с предприятием по производству мяса индейки. Помимо этого, в области впервые приступили к развитию шелководства. В Байдибекском районе создано объе­динение производителей шелка и садоводов, на территории которого на 25 га высажены саженцы тутовых деревьев.

В соответствии с показателями государственной программы «Цифровой Казахстан» к 2020 году уровень компьютерной грамотнос­ти должен составить 80% – такие планы ставят перед собой в ЮКО. В рамках проекта «Умный город» в текущем году началась подготовка концепции Smart Ontustik, приз­ванной решить ряд социальных проблем в регионе.

– В рамках программы индус­т­риализации на 2015–2019 годы в стране планируется реализовать 630 проектов, из них 135, или 21,4%, приходится на Южно-Казахстанскую область. С момента реализации программы запущено 159 производств общей стоимостью 206,6 миллиарда тенге и создано 9,5 тысячи новых рабочих мест. Произведено продукции на сумму 101 миллиард тенге. В текущем году в рамках программы запланирован запуск 17 проектов на сумму 37 миллиардов тенге, будет создано более 900 рабочих мест. В нынешнем году за 3 месяца реализовано 3 проекта на 1,7 миллиарда тенге, – сообщил аким.

Сегодня предприятия региона экспортируют цемент, целлюлозу, моторные масла, трансформаторы, ПВХ и алюминиевый профиль, а также мясо, масло, ковры, ткани и фармацевтическую продукцию. Ведется модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, чтобы довести объем переработки нефти до 6 млн тонн, а долю высокооктановых автобензинов – до 100%.

По информации Жансеита Туймебаева, в специальной экономической зоне «Оңтүстік», созданной с целью развития текстильного сектора Южного Казахстана, реа­лизовано 10 проектов и создано 1 056 рабочих мест. Здесь успешно работают 2 ковровые фабрики, которые первыми применили современные технологии.

В числе приоритетных задач – обеспечение жителей чистой питьевой водой и газом. Если живительной влагой на юге пользуются 90% населения, то голубым топливом – 35,5% населенных пунктов. До 2021 года в регионе планируется обеспечить газом 2 млн 720 тыс. жителей (95,6%).

В самом Шымкенте на территории 420 га реализуется проект Shymkent City. Здесь появится новый город, где будут проживать порядка 70 тыс. человек. К слову, с начала года в регионе введено в эксплуатацию 206 тыс. кв. м жилья. В ближайшие 3 года в рамках ГЧП планируется стопроцентно охватить детей дошкольными учреждениями.