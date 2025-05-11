Начиная с 2021 года Президент в своих Посланиях народу Казахстана неоднократно отмечал важность укрупнения данного сектора в экономике страны

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На сегодняшний день креативная индустрия Казахстана представлена 12 направлениями, включающими 43 ОКЭДа (классификатора экономической деятельности), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации

Количество зарегистрированных субъектов креативной индустрии в Казахстане составляет 45 597. Более половины находятся в Алматы и Астане.

В разрезе направлений самое большое количество субъектов МСБ зарегистрировано по направлению «народные промыслы» – 12 660. По количеству ремесленников лидируют города Алматы (1 976), Астана (1 349), Шымкент (1 254) и Туркестанская область (969).

Всего в креативных секторах Казахстана занято 143 600 человек. Наиболее трудоемкими отраслями являются IT, архитектура и мода, культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи, а также народные промыслы.

Стратегически важный сектор экономики включен в Национальный план развития до 2029 года. В фокусе - законодательные и институциональные меры для поддержки отрасли, развитие инфраструктуры, импорт казахстанских креативных продуктов.

2024 год для сферы креативных индустрий Казахстана ознаменовался прорывом в мировом рейтинге Global Innovation Index-2024 – страна поднялась с 93 на 65 место по показателю «Креативные товары и услуги». Такая динамика - результат планомерной работы и государственной поддержки.

Для развития креативной экономики Министерством культуры и информации разработан отдельный пакет мер.

Одной из первых задач ведомства было вывести креаторов из теневой экономики. В этих целях в реестр было включено 40 видов креативной деятельности, которые подлежат специальному налоговому режиму. Бизнес освобожден от уплаты всех видов налогов (КПН, ИПН, НДС) и выплачивает единый налог – 2-4% для ИП, 8% для ТОО.

В результате налоговых послаблений количество занятых и субъектов креативных индустрий выросло на 15% или на 6 тыс. единиц, и на сегодняшний день составляет 45 597 субъектов, где занято 135 тыс. чел.

Еще один из ключевых пунктов – создание инфраструктуры для креаторов. По поручению Президента во всех крупных городах Казахстана планомерно открываются хабы. На данный момент работают уже 12 таких центров в Астане, Алматы, Туркестане, Шымкенте, Атырау, Кызылорде, Петропавловске, Актобе, Семее, Усть-Каменогорске, Актау, Жезказгане. В 2025 году запланировано открытие еще 8 хабов.

Наряду с этим, 2024 году в Алматинской области открылся первый в Казахстане Парк креативных индустрий на базе Energo University и первая креативная школа им. Б.Тулегеновой в г.Астане.

Глава государства 10 января т.г. подписал Закон, предусматривающий нормы по развитию креативной индустрии, в частности, расширены компетенции уполномоченного государственного органа и местных исполнительных органов по созданию условий для самореализации и развития талантов в сфере креативных индустрий.

В этом году правительством будет создан фонд развития креативных индустрий. Основными функциями Фонда является поиск талантов, развитие проектов и инфраструктуры, содействие экспорту казахстанских креативных продуктов и услуг.

Фонд будет разрабатывать и реализовывать различные финансовые и нефинансовые меры поддержки на конкурсной основе для развития креативных проектов по экспорту на международные рынки.

Кроме того, внесены поправки в Бюджетный кодекс и сопутствующие законы, в рамках которых предусмотрено финансирование развития креативной индустрии, в виде отчислений 3% от реализованных лотерейных билетов национального лотерейного оператора.

Поддержка интеллектуальных и творческих ресурсов, их монетизация стала неотъемлемой частью национальной стратегии. В перспективе креативная индустрия претендует на место драйвера экономического прогресса.