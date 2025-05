В Астане прошла очередная Bozjyra Fashion Week – первая в Казах­стане неделя моды, посвященная этнической моде стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Тема нынешнего сезона – «Наследие женщин Золотой Орды». Главными героинями стали представительницы прекрасного пола, сыгравшие ключевую роль в истории Великой степи.

– Их красота, мудрость и влияние стали основой для создания коллекций одежды, отражающих дух тюркских женщин – носительниц древних традиций и современного взгляда на женственность, – прокомментировала концепт недели моды основатель Bozjyra Fashion Week Лурена Доскеева.

«Ты слышишь? Это ветер, шепчущий имена тех, кто шел перед тобой, – женщин Великой степи. Их имена стерты ветрами времени, но их дух живет в тебе. Они были теми, кто укрощал этот ветер, кто нес свет через тьму, кто стоял рядом с воинами и правителями, но оставался сильнее их. Они были правительницами, но их власть не измерялась троном, а их оружием был разум. Они были матерями, и их дети – целые народы. Мы – потомки тех, кто не кланялся без веры, выбирал путь, а не страх. Кто знал: сила женщины – это не только нежность, но и вечное пламя, несущее будущее», – ролик, предваряющий показ, мгновенно погрузил публику в нужную атмосферу.

Восемь дизайнеров из Казахстана, Кыргызстана (Baira Fashion House) и Узбекистана (Turon Couture) представили свои эксклюзивные коллекции с ручной вышивкой, этнотканями и инновационным кроем. И несмотря на очевидный концепт «железной леди», большинство нарядов оказались истинно женскими и даже «девочковыми». В конце концов, воительницы вовсе не обязаны придерживаться исключительно брутального стиля – города и степные прос­торы, не забываем, надо брать обаянием.

А потому в гримерно-примерочной царило буйство цвета, света и молодости. Когда красивые наряды на хорошеньких девушках и симпатичных джигитах, они – и наряды, и модели – даже нарушают известное правило «не платье красит человека, а человек – платье». Тут все друг друга красят, в том числе приглашенные маститые визажисты.

Несомненно, бекстейдж – удивительное место. Это что-то типа «ожидание праздника лучше самого праздника». Заходишь в просторное помещение, куда вообще-то посторонним нельзя (но журналистам можно), и вот там-то и ловишь ту самую предпарадную атмосферу. Все спешат, все волнуются, последние подгонки по фигуре, «нет, сюда надо вот эти туфли», оставленные недопитыми бумажные стаканчики с кофе…

А сколько детворы! Харизматичные мальчики и девочки всех возрастов с деловитым видом дефилируют, лавируя между более взрослыми участниками показа. При этом держат себя «по-модельному»: на просьбу сделать фото тут же принимают профессиональную позу.

– От нашего модельного агентства сегодня на показе выступают шестеро детей, они демонстрируют коллекцию в этностиле от Kazakh brand. Все очень колоритно – с орнаментами, и в то же время современно – в моделях преоб­ладает оверсайз. Наши ребята часто участвуют в показах. Например, моя дочка занимается моделингом уже три года, на по­диуме она как рыба в воде. Дети раскрываются на сцене! Модельное агентство – это ведь не только про «красиво ходить»; мы обучаем и ораторскому искусству, и актерскому мастерству, а самое главное – дети учатся дружить. Мамы к нам приходят именно с этим запросом: оторвать детей от гаджетов, социализировать их, – рассказывает руководитель модельного агентства TAJ MODELS Зауре Оспанова.

«Девочки, на репетицию, быстро!» – неслось со всех сторон. Девочки, и мальчики тоже, спешно переодевались, и даже лица «подбирали» под новый наряд соответствующие: из нежной пери преображение в гордую амазонку – пара минут. И удивительно, насколько белокурой красавице могут быть к лицу тюркские камзол и платье, как начинают играть глаза, когда в тон к ним подобран шекелик...

Посреди всего этого великолепия в глаза бросился оригинальный наряд: актуальный сейчас бомбер, отороченный мехом, но не простой, а украшенный вышивкой, узорами и стеклярусом. Автор коллекции, выполненной одно­временно в современном и в то же время традиционном стиле, – дизайнер Еркин Дуйсенбаева из Актау, представляющая бренд Yerkinai Fashion House.

– Расположение орнаментов на полотне очень символично, в стилистике құрақ көрпе – соединение всего хорошего, плавные смысловые переходы. Ручная работа, полный эксклюзив – бомбер существует в единственном экземпляре, – рассказала модельер.

Этот шикарный наряд эффектно «вынесла» на подиум известная телеведущая Санди Султан. В модном дефиле участвовала и юная дочь Санди – Айсель: стильный family look (здесь еще подойдет Like mother, like daughter в самом лучшем своем значении) смот­релся под светом софитов во всех смыс­лах блестяще.

– Признаться, выходить на подиум я не планировала. Но увидела наряды из коллекции Еркин, а они, согласитесь, потрясающие, и тут же решила: выходу быть! На мой взгляд, именно актауские дизайнеры сейчас раскрываются, показывают свою индивидуальность. Надеюсь, мы продолжим работы с этим модным домом. Прическу под наряд я придумала сама, сама же обыграла образ украшениями – брас­леты, серьги в аналогичной стилистике. Хочу отметить: несмот­ря на традиционные мотивы, бомбер одинаково гармонично смот­рится и с национальным плать­ем, и с джинсами, – отметила медиаперсона.

Чем еще запомнился показ? Изю­минкой, пожалуй, стала и коллекция верх­ней одежды от дизайнера из Павлодара: Ольга Кондратье­ва – основатель меховых салонов, что в северном климате уже выигрышная тема. Но признается: бизнес бизнесом, а очень не хватало какой-то творческой «живинки».

– Пришло понимание: нужно что-то с национальным колоритом, что-то необыч­ное, свежее. Была попытка украсить уже готовые изделия вышивкой из бисера, сделанной на заказ у другого дизайнера, но сразу почувствовала: не мое, не приложила я к этому руку сполна, – вспоминала Ольга Владимировна.

А потом как-то раз – и сложилось, при подсказке надежного партнера Райсы Раимбековой (бессменного руководителя «Театра моды Райсы»). «Прежде чем наносить узоры, ты должна понять, запомнить, что символизирует каждый отдельный орнамент», – сказала Райса Жумашевна.

И Ольга Кондратьева погрузилась в удивительный мир казахского орнамен­та. Для нее каждый завиток заговорил по-своему и твердо обозначил: «Нас нельзя путать!» Недопустимо на го­лов­ной убор наносить узоры, предназначенные для украшения ковров или сумок! Какие-то элементы традиционного орнамента и вовсе могут отвергнуть, «сказав»: «Я не принимаю тебя в свой дом».

– А еще, конечно, нельзя смешивать орнаменты разных культур и народов. Во-первых, может получиться абсолютная «абракадабра» по значению, а во-вторых – это уже про уважение: лучше сделать две, три отдельные коллекции, капсулы со своими нацио­нальными мотивами, чем пытаться смешать разные культуры, – уверена павлодарский дизайнер.

В ее коллекции от бренда ARUAAR на рукавах плащей шумел ветер, а на белоснежных пальто играли камнями Сваровски узоры с правильным смыслом.

...Что можно сказать о кульминации вечера – самом показе? Он был хорош! Удалось, кажется, все: и атмосфера, и элегантная публика – буквально модный салон. Чувствовалось, что настроение у шоу на нужной волне: не было заминок, неловких пауз, излишней пафоснос­ти. В общем, было действительно круто! Совет один: приходить на такие мероприятия если уж не с целью приобрес­ти модный прикид (экс­клюзивные модели не всем могут быть по карману), то хотя бы исключительно ради удовольствия: эстетика Bozjyra Fashion Week – услада для глаз и души.

– Bozjyra Fashion Week Astana – это больше, чем модное событие. Это культурный мост между странами, людьми и историями. И я горжусь, что мы снова смогли собрать под одной крышей ярких дизайнеров из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Мероприятие прошло невероятно красиво – с душой, с национальным колоритом и с сильным посылом. Каждый показ был как отдельное произведение искусства, отражающее уникальность мастеров и богатство нашей общей культурной ДНК. Я благодарю всех дизайнеров за доверие, моделей – за грацию и силу, команду – за преданность идее. Мы создаем не просто моду, мы формируем новый взгляд на Центральную Азию, – подвела итоги своего «модного» детища Лурена Доскеева.