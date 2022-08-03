Креативные инициативы

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Ася Петрова

Продолжается прием заявок на конкурс по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденного Главой государства.

По данным Министерства информации и общественного развития РК, в 2022 году будут присуждены 30 грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» по 3 млн тенге каждый. Гранты были учреждены Президентом как мера государственной поддержки новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи.

На присуждение гранта могут претендовать граждане Казах­стана не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок.

Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив граж­данам РК по следующим пяти направлениям:

«Наука» – для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки.

«Культура» – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного нас­ледия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства.

«Информационные технологии» – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов.

«Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики.

«Медиа» – для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

Конкурсные заявки принимаются на государственном и (или) русском языках и должны содержать: описание проект, видеопрезентацию проекта (не более 60 секунд), проект сметы расходов, сведения об интеллектуальной собственности (при наличии).

Конкурсные заявки претендентов принимаются (бумажный вариант) до 14 авгус­та текущего года по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, административное здание «Дом минис­терств» (14-й подъезд); контакт­ные данные:
8 (7172) 74-12-78, 8 (702) 000-88-12, (электронный вариант) по почте
generation.kaz@gmail.com.

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