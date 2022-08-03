Статьи Креативные инициативы 3 августа 2022 г. 0:28 Ася Петрова Продолжается прием заявок на конкурс по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденного Главой государства. По данным Министерства информации и общественного развития РК, в 2022 году будут присуждены 30 грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» по 3 млн тенге каждый. Гранты были учреждены Президентом как мера государственной поддержки новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи. На присуждение гранта могут претендовать граждане Казахстана не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок. Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданам РК по следующим пяти направлениям: «Наука» – для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки. «Культура» – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства. «Информационные технологии» – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов. «Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики. «Медиа» – для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи. Конкурсные заявки принимаются на государственном и (или) русском языках и должны содержать: описание проект, видеопрезентацию проекта (не более 60 секунд), проект сметы расходов, сведения об интеллектуальной собственности (при наличии). Конкурсные заявки претендентов принимаются (бумажный вариант) до 14 августа текущего года по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, административное здание «Дом министерств» (14-й подъезд); контактные данные: 8 (7172) 74-12-78, 8 (702) 000-88-12, (электронный вариант) по почте generation.kaz@gmail.com.