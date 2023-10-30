Кредит доверия народа

Вечером 15 октября в поселке отключилось электричество, прекратилась подача воды и газа, перестали работать отопительные печи. Возмущенные сельчане, остановив движение автотранспорта на оживленной трассе, потребовали от властей немедленно восстановить электроснабжение.

Как пояснил прибывший на мес­то аким Иргелинского сельского округа Абылай Ыскаков, произошло короткое замыкание на линии электропередачи. Пообещав гражданам в ближайшее время устранить аварию, чиновник уговорил их мирно разойтись по домам…

Казалось бы, чего было «огород городить»? Ведь такие нештатные ситуации случаются у нас сплошь и рядом. Нередко жители Алматы и области сидят без света и по причине плановых ремонтных работ, проводимых на подстанциях. Но я ни разу не слышал, чтобы люди устраивали из-за этого акции протеста. Тем более что, перекрыв проезжую часть, сельчане причинили серьезные неудобства автомобилистам. За короткое время на участке дороги образовалась большая пробка, в которой могли застрять и карета скорой помощи с тяжелобольным, и машины других экстренных служб.

Почему из-за проблемы, возникшей в отдельно взятом селе, должны страдать граждане, не имеющие никакого отношения к данному инциденту? Ведь это не по их вине случилась авария в электросетях.

Большинство комментаторов социальных сетей, просмотрев видеоролик, возмутились неподобающим, по их мнению, поведением кемертоганцев. Однако было немало и тех, кто поддержал пикетчиков, указав, что по-другому обратить внимание чиновников на проблемы сельчан невозможно.

Дело в том, что отключение света в Кемертогане происходит регулярно, впрочем, как и в других селах, прилегающих к Алматы. Здесь к одной трансформаторной площадке нередко бывают подключены свыше тысячи домов. Оборудование не выдерживает такой нагрузки, из-за чего и случаются скачки напряжения, аварийные ситуации. По данным предприятий Алматинского энергокомплекса, изношенность электросетей региона достигает 80%.

Вал коммунально-бытовых проб­лем приводит к росту протестных настроений. Оставшиеся без электричества, воды, газа и тепла граж­дане все чаще устраивают митинги и сходы, перекрывают автотрассы. Обращаясь к нам, журналистам, как к последней инстанции, местные жители зачастую выражают полное недоверие чиновникам.

О чем это говорит? Вероятно, об отсутствии связи властей с населением. Между тем пресс-служба акима Алматинской области сообщила недавно, что в 2022 году на отчетных встречах было поднято 1 500 проблемных вопросов. А уже в 2023-м их (вопросов) число сократилось до 1 033. Непонятно, то ли проблем стало меньше, то ли люди стали реже обсуждать острые темы на отчетах чиновников. И в то и в другое верится с трудом.

Согласно информации акимата, с начала текущего года глава региона принял свыше 150 граждан. По итогам аудиенций где-то отремонтировали дорогу, где-то начали прокладывать водопровод, открыли автобусные маршруты. В общем, жизнь-то налаживается, и решение проблемных вопросов, как заверяют власть предержащие, находится на их постоянном контроле.

Может быть, кемертоганцам, а также жителям других сел и городов региона нужно срочно записываться на прием к областному акиму? Глядишь, повсюду наладят электроснабжение, проведут газификацию, построят дороги, котельные. Ведь именно решения этих и других насущных нужд годами ждут обыватели.

Главное, чтобы чиновники не давали людям пустых обещаний, а давши слово, исполняли обещанное. Не зря же говорится: завоевать доверие народа трудно, легко потерять.