Кредит доверия народа Колонка обозревателей 30 октября 2023 г. 0:30 101 Асет Калымов Недавняя акция протеста жителей села Кемертоган Алматинской области, перекрывших автотрассу Алматы – Бишкек, вновь обнажила резко обострившиеся проблемы в сфере ЖКХ региона. Вечером 15 октября в поселке отключилось электричество, прекратилась подача воды и газа, перестали работать отопительные печи. Возмущенные сельчане, остановив движение автотранспорта на оживленной трассе, потребовали от властей немедленно восстановить электроснабжение. Как пояснил прибывший на место аким Иргелинского сельского округа Абылай Ыскаков, произошло короткое замыкание на линии электропередачи. Пообещав гражданам в ближайшее время устранить аварию, чиновник уговорил их мирно разойтись по домам… Казалось бы, чего было «огород городить»? Ведь такие нештатные ситуации случаются у нас сплошь и рядом. Нередко жители Алматы и области сидят без света и по причине плановых ремонтных работ, проводимых на подстанциях. Но я ни разу не слышал, чтобы люди устраивали из-за этого акции протеста. Тем более что, перекрыв проезжую часть, сельчане причинили серьезные неудобства автомобилистам. За короткое время на участке дороги образовалась большая пробка, в которой могли застрять и карета скорой помощи с тяжелобольным, и машины других экстренных служб. Почему из-за проблемы, возникшей в отдельно взятом селе, должны страдать граждане, не имеющие никакого отношения к данному инциденту? Ведь это не по их вине случилась авария в электросетях. Большинство комментаторов социальных сетей, просмотрев видеоролик, возмутились неподобающим, по их мнению, поведением кемертоганцев. Однако было немало и тех, кто поддержал пикетчиков, указав, что по-другому обратить внимание чиновников на проблемы сельчан невозможно. Дело в том, что отключение света в Кемертогане происходит регулярно, впрочем, как и в других селах, прилегающих к Алматы. Здесь к одной трансформаторной площадке нередко бывают подключены свыше тысячи домов. Оборудование не выдерживает такой нагрузки, из-за чего и случаются скачки напряжения, аварийные ситуации. По данным предприятий Алматинского энергокомплекса, изношенность электросетей региона достигает 80%. Вал коммунально-бытовых проблем приводит к росту протестных настроений. Оставшиеся без электричества, воды, газа и тепла граждане все чаще устраивают митинги и сходы, перекрывают автотрассы. Обращаясь к нам, журналистам, как к последней инстанции, местные жители зачастую выражают полное недоверие чиновникам. О чем это говорит? Вероятно, об отсутствии связи властей с населением. Между тем пресс-служба акима Алматинской области сообщила недавно, что в 2022 году на отчетных встречах было поднято 1 500 проблемных вопросов. А уже в 2023-м их (вопросов) число сократилось до 1 033. Непонятно, то ли проблем стало меньше, то ли люди стали реже обсуждать острые темы на отчетах чиновников. И в то и в другое верится с трудом. Согласно информации акимата, с начала текущего года глава региона принял свыше 150 граждан. По итогам аудиенций где-то отремонтировали дорогу, где-то начали прокладывать водопровод, открыли автобусные маршруты. В общем, жизнь-то налаживается, и решение проблемных вопросов, как заверяют власть предержащие, находится на их постоянном контроле. Может быть, кемертоганцам, а также жителям других сел и городов региона нужно срочно записываться на прием к областному акиму? Глядишь, повсюду наладят электроснабжение, проведут газификацию, построят дороги, котельные. Ведь именно решения этих и других насущных нужд годами ждут обыватели. Главное, чтобы чиновники не давали людям пустых обещаний, а давши слово, исполняли обещанное. Не зря же говорится: завоевать доверие народа трудно, легко потерять. Все колонки автора #село #ЖКХ #Кемертоган