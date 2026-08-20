Кредит доверия обязывает: почему партиям придется меняться после выборов в Курултай

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Шолпан Саймова, руководитель Центра публичного законодательства и государственного управления Института парламентаризма при УДП РК

По мере приближения даты голосования все более очевидным становится то, что предстоящие выборы в Курултай обусловлены не просто политической конъюнктурой, а фундаментальными требованиями обновленной Конституции Казахстана.

Фото: архив Н.Саймовой

Дата проведения всенародного голосования обусловлена прежде всего требованиями обновленного Основного закона государства, вступившего в силу 1 июля 2026 года. Избирательная кампания, организованная в строго отведенный период, гарантирует своевременное формирование представительного органа в полном соответствии с новой правовой моделью.

На фоне этих трансформаций происходят и важные внутренние процессы — в частности, закономерное обновление партийного руководства. Речь идет не о массовом уходе прежних лидеров, а о естественной адаптации к следующему этапу развития государственной системы.

Безусловно, смена узнаваемых фигур несет определенные электоральные риски и может привести к временной потере части накопленного рейтинга. Однако в долгосрочной перспективе передача управления новому поколению дает неоспоримые преимущества. Это шанс предложить свежие идеи, пересмотреть подходы к позиционированию, расширить базу сторонников и разработать программы, отвечающие реальным потребностям граждан.

При анализе предстоящего электорального процесса важно учитывать архитектуру конкуренции, разделенную на два этапа. На стадии выборов объединения соперничают самостоятельно: действующее законодательство не предусматривает создания блоков или совместных списков.

Согласно статье 87 Конституционного закона «О выборах», выдвижение кандидатов по пропорциональной системе осуществляется исключительно в индивидуальном партийном порядке.

Однако на этапе работы сформированного парламента закон уже допускает сотрудничество. Статья 40 профильного закона о Курултае прямо предоставляет депутатам право создавать фракции и группы для согласования позиций.

Таким образом, текущая электоральная кампания выходит далеко за рамки рядового голосования, знаменуя собой новую эпоху казахстанского парламентаризма. По сути, общество определяет не просто список депутатов, а тех, кто будет максимально профессионально защищать его интересы.

В этой структуре многопартийность означает не формальное наличие разных объединений, а здоровую конкуренцию идей и стратегий развития страны. Современный Курултай должен стать не просто машиной для принятия законов, но и чутким органом, включенным в живую ткань общественной жизни. В конечном счете сильный однопалатный парламент — платформа диалога и ответственности, обеспечивающая прочную связь между государством и народом.

Эффективность деятельности нового представительного органа напрямую зависит от уровня правовой культуры и вовлеченности самого общества. В условиях прозрачной борьбы граждане перестают быть сторонними наблюдателями и становятся соавторами государственного курса.

Осознанный выбор электората налагает на партии солидарную ответственность за реализацию их обещаний. Поэтому от избирателей сегодня требуется глубокий анализ программ и понимание того, как эти документы будут конвертироваться в реальные решения.

Кроме того, перед новым созывом депутатов неизбежно встанут масштабные задачи, продиктованные как внутренними социально-экономическими вызовами, так и динамичными глобальными кризисами.

Будущим депутатам предстоит разработать механизмы для обеспечения устойчивого роста и социальной справедливости. Именно способность обновленного Курултая находить баланс интересов и принимать стратегически выверенные законы станет главным мерилом успешности текущих политических реформ.

#выборы #курултай #Институт парламентаризма

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