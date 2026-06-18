Кредит под низкий процент обошелся в миллионы

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, злоумышленник связался с женщиной через социальные сети. Во время переписки он убедил ее в возможности получить кредит на льготных условиях и под низкий процент. Войдя в доверие, мужчина под различными предлогами начал требовать денежные переводы, объясняя это необходимостью оплаты комиссий, оформления документов и других банковских процедур.

В результате потерпевшая перечис­лила мошеннику более 2,5 млн тенге. На этом общение лжебанкира с ней прекратилось. После обращения женщины в полицию в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Житель Шымкента задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Как выяснилось в ходе расследования, это далеко не единственный эпизод в его криминальной биографии. Следователи уже установили его причастность еще как минимум к трем аналогичным фактам. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 7 млн тенге.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Полицейские продолжают проверять возможную причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества и напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при общении в соцсетях и мессенджерах. Сотрудники банков не оформляют кредиты через переписку и не требуют перечисления денежных средств для получения займа.