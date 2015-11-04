Количество кредитных контрактов также растет: за 10 месяцев – на 31,5 тыс. В частности, сейчас в базе данных бюро их по этому направлению насчитывается 227 тыс. При этом с мая по октябрь сумма выданных займов в рамках льготного финансирования автокредитования в пользу отечественного автопрома от Банка развития Казахстана превысила 4 млрд тенге.

А вот средняя сумма контракта снизилась с 1,84 до 1,77 млн тенге, отмечается в сообщении. С учетом роста спроса на автомобили в постдевальвационный период, который отмечен в нескольких автосалонах, снижение суммы займов может обозначить новый тренд на авторынке – склонность к покупке более бюджетных машин. Также отмечен и другой тренд – рост доли просроченных кредитов. Так, за 10 месяцев года сумма NPL увеличилась и достигла 40,7 млрд тенге, составив 10,3% от портфеля задолженности.