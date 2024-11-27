Криптомиллионер из США спрятал сокровища на два миллиона долларов

США, Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Места спрятанных кладов он зашифровал в книге

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Чтобы найти ларцы, нужно изучить книгу «Внутри лежит сокровище», которую написал Джон Коллинс-Блэк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Коллинс-Блэк задумал устроить охоту на сокровища еще во времена пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание New York Post. С тех пор он собирал ценные и редкие вещи, которые достойны того, чтобы их искали. Каждую из них миллионер положил в отдельный ларец и оставил в разных точках Соединенных Штатов.

Среди прочего, миллионер спрятал лавровый венок, сделанный в Древней Греции, брошь жены президента Кеннеди с бриллиантами и сапфиром, монету, которую отчеканил художник Пабло Пикассо, золотые дублоны с затонувшего корабля, настоящий лунный камень и редкие коллекционные карты для игры «Покемон». В одном из ларцов лежит целый биткоин: сейчас его стоимость составляет около 100 тысяч долларов и может стать еще выше к тому времени, когда его найдут.

Чтобы найти ларцы, нужно изучить книгу «Внутри лежит сокровище». Она состоит из карт, головоломок и подсказок, указывающих их координаты. Миллионер уверяет, что прятал клады в безопасных местах, расположенных на общедоступной территории не дальше пяти километров от дороги. При этом ларцы не закопаны, а лежат на поверхности.

Ранее похожую охоту на сокровища устроил американский миллионер Форрест Фенн. В 2010 году он объявил, что спрятал в Скалистых горах ларец с сокровищами. Координаты клада были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони». Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков.

 

#США #книга #клад #сокровища #криптомиллионер

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