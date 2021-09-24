Кризис школьных отношений

Выговор за «обезьян»

Не успел наступить новый учебный год, как в одной из школ города Шахтинска Карагандинской области прои­зошел инцидент. В начале первой смены учитель русского языка и литературы, она же завуч, проверяла, как дети соб­людают карантинные меры. Педагог заметила, что ученики 8-го «В» класса были без масок. Она не сдержалась и отчитала учеников, обозвав их «тупыми обезьянами».

«Если я еще раз хоть одну из вас, обезьяну, увижу в коридоре без маски, мать или отец будут стоять здесь и заполнять квитанцию на штраф! – заявила повышенным тоном завуч. – Из-за таких тупых обезьян классы уходят на карантин пачками! Вы что, считаете, что маска – это декоративное украшение? Вы что, считаете, что у нас детей нет или нет родителей? Вам кто позволил нарушать карантинный режим?»

Один из учеников 8-го «В» записал эмоциональную речь педагога на свой смартфон и передал файл родителям. Запись попала в социальные сети. В результате разразился скандал – сначала в интернет-пространстве, потом – в школе. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни, которых было большинство, обвиняли учителя в оскорблении детей и даже требовали ее уволить. Вторые, оказавшиеся в меньшинстве, ничего страшного в действиях педагога не увидели. Они писали о том, что с подростками иногда надо разговаривать жестко.

Отреагировал на инцидент и городской отдел образования. Госорган провел заседание Совета по педагогической этике, на котором было решено наказать завуча, оскорбившего своих учеников. Ей объявили строгий выговор. Надо сказать, что для педагога это серьезный удар – и по его авторитету, и по зарплате. Но, как оказалось, его можно было предотвратить.

За несколько дней до инцидента завуч беседовала с родителями восьмиклассников, которых можно отнести к антиваксерам. Они высказали протест против карантинных ограничений в школе и заявили: мол, не прекратишь проверки – станешь звездой Instagram. Завуч не придала этому значения, а зря. Если бы она поставила в известность директора, то он бы встретился с родителями и объяснил им: требование носить маски предъявляет сан­эпидслужба, а не школа. Если будет проверка и классы «посадят» на карантин, то детям придется вернуться к надоевшей дистанционке.

Начни с родителей

Сейчас о скандале, разразившемся в Шахтинске, знают в каждой школе Карагандинской области. Многие родители задумались о том, как бы поступили они, если бы «тупыми обезьянами» назвали их сына или дочь. Конечно, это обидно. Стоило ли обвинять во всем педагога и требовать для него самого строгого наказания за оскорб­ление своей кровиночки? Или нужно было бы разобраться в причинах конфликта? Вполне возможно, что дети спровоцировали учителя и вывели ее из себя. Ведь сейчас из-за проверок, штрафов и закрытия классов на карантин педагоги и так на взводе.

– В этой ситуации, я считаю, виноваты и учитель, и дети, которые сознательно не надели маски, – высказывает свое мнение карагандинка Анастасия Бондар, воспитывающая дочь-школьницу. – Но несмотря ни на что, педагогам нельзя оскорблять и унижать учеников. У учителя, профессионала своего дела, должны быть специальные знания о том, как сдержать себя в присту­пе гнева. Надо стараться выражаться корректно и не опускаться до оскорблений. Потому что, унижая учеников, учитель авторитет себе не заработает. Дети от этого больше уважать его не станут, скорее получится обратный эффект.

Анастасия считает, что восьмиклассникам и их родителям не стоило выносить сор из избы. Ведь пользователи соцсетей проблему не решат, а хайп лишь негативно отразится на и без того потрепанном авторитете учительской профессии. Стоило бы попытаться урегулировать конфликт внутри школы, тем более что он не касается учебного процесса. Нужно было наладить диалог между администрацией, завучем и родителями тех учеников, которые не захотели надевать маски. Ведь дети – это наше отражение.

– Наши дети копируют наше поведение и мыслят теми категориями, которым мы, взрос­лые, их научили, – рассуждает Анастасия Бондар. – Поэтому им надо объяснять и показывать на своем примере, как нужно поступать. А еще, я считаю, надо обратить внимание на себя. Может, это мы, родители, виноваты в неправильном поведении наших дочерей и сыновей? Может, это мы их так воспитали?

Надо вернуть авторитет

Инцидент, случившийся в Шахтинске, мог произойти в любой школе Казахстана. Почему? Потому что в его основе лежит конфликт между школой и родителями, недовольными теми правилами, которые сейчас действуют в учебных заведениях. Ведь дети – это, можно сказать, «продукт», созданный в семье. А родители сегодня считают, что школа нарушает права учеников, отчего появляются негативное отношение к педагогам и недоверие к ним. Такую тенденцию прослеживает Николай Онсович – учитель истории и права, а также руководитель отдела образования города Шахтинска.

– Как сегодня думают некоторые родители? – рассуждает учитель-предметник. – Детей обязали носить маски – виновата школа. Установили на входе турникеты – виновата школа. Ввели пропускной режим – виновата школа. Наняли частную охрану – это школа превратила учебное заведение в режимный объект. Мы видим, что некоторые родители дошли до крайности. Они перестали видеть в нас, в педагогах, партнеров. Родители стали видеть в нас врагов, которые только и делают, что вредят их детям. Но это не так. Если учитель говорит ученикам «нельзя», то только потому, что хочет научить их жизни.

Николай Онсович отмечает, что таких недовольных в среде родителей немного – максимум 5%. Но они мешают педагогам нормально работать. Потому что такие родители активны: они возмущаются на собраниях, пишут жалобы, выставляют гневные посты и комментарии в социальных сетях. А лояльные к школе родители, как правило, пассивны. Они не вмешиваются в учебный процесс, потому что доверяют учителям и считают так: если их сына или дочь наказали, то поступили справедливо.

– К сожалению, сегодня в нашем обществе сильно нивелировался статус педагога, – констатирует печальный факт Николай Онсович. – Многие родители считают, что учитель знает меньше, чем они. Подобная ситуация наблюдается и в сфере медицины. Сейчас все знают, как учить и как лечить, причем не имея никакого отношения ни к педагогике, ни к медицине. Когда же возникает конфликт, то правым оказывается тот, кто жалуется. Потому что тот, на кого жалуются, всегда должен оправдываться.

Нездоровой можно назвать и тенденцию снимать неугодных учителей на камеру смартфона, а потом выкладывать в социальные сети. Педагоги убеждены, что телефону на уроке не место. Во-первых, потому что из-за него школьник отвлекается и плохо воспринимает учебный материал. Во-вторых, потому что дорогой гаджет могут украсть, а виноватым окажется учитель. В-третьих, потому что во время конт­рольной работы ученик может воспользоваться смартфоном, чтобы найти в Интернете правильный ответ.

– Если отобрать у ученика на уроке смартфон, то это, с моей точки зрения, будет неэтично, – говорит педагог. – Может случиться так, что другой ученик снимет действия учителя на камеру телефона. А потом поведение педагога воспримут так, будто он учинил физическую расправу над учеником, вырывая гаджет у него из рук. В этом году Министерство образования и науки издало приказ о запрете проносить в школу запрещенные предметы, но смартфонов среди них нет. Запретить детям носить телефоны мы не можем. Ведь это средство коммуникации ребенка с родителями.

В школах Шахтинска нашли способ ограничить использование смартфонов. Его планируется внедрить с 1 октября. Каждому учителю раздадут специальные органайзеры – коробки без крышки, которые будут стоять у него на столе. Сюда ученики в начале урока сложат свои гаджеты, а во время перемены смогут их забрать. Так удастся решить сразу несколько проб­лем: убрать отвлекающий от занятий предмет, уберечь телефон от кражи и избавить ученика от соблазна снять учителя на видео.

Но самая важная миссия школы – вернуть учителю былой высокий авторитет.

– Авторитет педагога можно поднять усилиями самого учителя и родителей, – убеж­ден учитель истории Николай Онсович. – Если взрослые дома при ребенке позволяют себе ругать учителя или критиковать учебники: «Какой идиот его написал?!», тогда ни о каком авторитете не может быть и речи. Школьник будет считать, что это нормально, и проявлять неуважение к учителю. Я считаю, у родителей должно быть доверие к педагогу. Без него ничего не получится.