Крокодилы, бегемоты…

Всех этих животных зоопарк получил на безвозмездной основе. В частности, в апреле из села Сарбастау привезли самца снежного барса в возрасте 2,5–3 года. По словам работников зоопарка, барс был очень слаб, обезвожен, на лапах – резаные раны. Сейчас, после забора анализов, лечения и профилактического карантина, у животного наблюдается хороший аппетит, состояние его удовлетворительное. В день он съедает два с половиной килограмма мяса. В его рацион входят говядина, курятина и крольчатина.

В этом году от 21 обитателя зоопарка получен приплод – 33 детеныша. Среди взрослых особей посетители могут разглядеть недавно родившихся пони, кенгуру, дикобраза, пятнистого оленя, японского журавля, яка, горного гуся. Также можно увидеть детеныша голубого барана. Животное получило свое название за серо-голубой оттенок в окрасе шерсти.

За последние 18 лет впервые был получен приплод от бегемота. Детеныш родился здоровым и находится в вольере с родителями. Также впервые за всю историю зоопарка родился детеныш восточного колобуса из отряда приматов. Регулярно с 2020 года в зоопарке приносят потомство бородачи из семейства ястребиных, относящиеся к числу редких птиц.

На сегодня в зоопарке мегаполиса проживают 3 870 животных. Директор Алматинского зоопарка Сейлхан Акилбеков отметил, что к 2025 году планируется увеличить коллекцию животных до 400 видов (4 000 особей), а к 2030-му – до 500 (7 000). Для этого планируется развивать необходимую инфраструктуру по европейским стандартам.

Как отмечают сотрудники зоопарка, в их задачу входит не только прием новых животных и уход за ними, но и работа по подготовке постояльцев к выпуску на волю, в места, где они исчезли или их численность уменьшилась.

– Конечно, мы не можем животных, родившихся в зоопарке, просто взять и выпустить в дикую природу. Для этого необходимо построить Центр реинтродукции диких животных при зоопарке и разработать методики выпуска животных в дикую природу, – говорит Сейлхан Акилбеков.

Стоит отметить, что в зоопарке кипит жизнь не только среди его мохнатых и крылатых постояльцев, но и среди маленьких посетителей. При зоопарке продолжает свою работу зоошкола для детей в возрасте от 9 до 15 лет. Ее охотно посещают 80 школьников города.