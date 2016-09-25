Крупнейший в мире радиотелескоп FAST запустили в Китае

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В Китае начал работу крупнейший на планете радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), сообщает РБК.

Ученые Поднебесной ожидают, что сегодня телескоп сделает свои первые снимки.

Изготовление телескопа, начавшееся в марте 2011 года, завершилось в июле 2016-го. По площади он равен 30 футбольным полям, имеет 4 450 треугольных отражателей, а его диаметр составляет 500 м. Телескоп установлен высоко в горах, в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

По словам главы оператора проекта Square Kilometer Arra (SKA) Филипа Даймонда, FAST позволит открыть "вещи, которых мы никогда не видели раньше". "Китайское всевидящее око" даст ученым возможность вести наблюдение за необычными космическими объектами, изучать темную материю и эволюцию галактик, а также развернуть поиски внеземных цивилизаций.

До того как был построен FAST, крупнейшим в мире являлся 305-метровый радиотелескоп в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

По данным агентства "Синьхуа", инвестиции в проект составили 1,2 млрд юаней (порядка $180 млн).

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