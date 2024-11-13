Крупную группу интернет-мошенников задержали в ЗКО

Задержания , Мошенничество
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Группа систематически занималась интернет-мошенничеством на территории республики, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере

Фото: polisia.kz

При координации прокуратуры, в рамках проекта «IT-TERGEU» полицейскими Кызылординской области установлена и задержана преступная группа в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

В ходе обыска изъяты 16 мобильных телефонов, несколько использованных SIM-карт, роутер и наличные деньги в сумме 3,5 млн тенге.

Как было установлено, подозреваемые дистанционно передавали пользователям социальных сетей Кызылординской области ложную информацию: «улучшим кредитную историю и сделаем программу для получения денег», маскируя свой IP-адрес и банковский счет, с которого они снимали деньги.

Злоумышленники подозреваются в хищении средств мошенническим путем на общую сумму 45 миллионов тенге.

Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, добавили в полиции.

 

#задержание #группа #мошенники

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