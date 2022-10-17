Крупную партию наркотиков нашли пограничники в автомобиле из Кыргызстана

Крупную партию наркотиков задержали на границе Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

13 октября Пограничная служба КНБ в автомобильном пункте пропуска «Кордай» Жамбылской области пресекла попытку провоза контрабанды крупной партии наркотиков.

При проведении досмотра в автомобиле под управлением гражданина Кыргызстана обнаружено свыше 10 кг психотропного вещества, детализировали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование.