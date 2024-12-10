Крупных наркосбытчиков задержали в Караганде

Криминал, Закон и Порядок
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У них изъяли 7,6 кг гашиша

Фото: скриншот видео / polisia.kz

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Караганды в возрасте 41 и 53 лет, подозреваемых в организации сбыта наркотических средств растительного происхождения на территории города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«В результате оперативных действий из незаконного оборота было изъято 7,6 кг гашиша, который, согласно заключению экспертизы, представляет собой наркотическое средство. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания», - говорится в сообщении.

Полиция напоминает, что сбыт наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

 

#задержание #гашиш #наркосбытчики

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