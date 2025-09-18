Фото: пресс-служба МВД РК

Крупный канал поставки наркотиков в Экибастуз пресекли в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью департаментов полиции Павлодарской области и области Улытау, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД, в ходе оперативной разработки установлены маршруты и способы транспортировки наркотических средств. Участники преступной группы использовали производственный кооператив для хранения запрещенных веществ. В результате обыска изъято около 64 кг наркотиков.

«Возбуждено уголовное дело по фактам сбыта и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Организатор наркоканала арестован по санкции суда. Кроме того, при задержании у нескольких участников по результатам медицинского освидетельствования выявлено употребление каннабиноидов. В отношении них составлены материалы», — сообщил Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника ДП Павлодарской области.

Полиция напоминает гражданам: любую информацию, которая может помочь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по телефону «102» или через мобильное приложение Police 102.