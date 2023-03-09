Крупный завод по производству катодной меди планируется запустить в ВКО

Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В частности, обсуждены планы по строительству медеплавильного завода мощностью 300 тысяч тонн катодной меди в год в Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест. Ожидается, что новый завод внесет существенный вклад в увеличение экспорта Казахстана.

Участники совещания затронули вопросы налогообложения, электроснабжения, защиты прав инвесторов, привлечения иностранной рабочей силы, соблюдения экологических требований и норм законодательства республики в целом.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам в рабочем порядке обеспечить активное взаимодействие с инвесторами для успешной реализации данного перспективного проекта.