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Кто ищет, тот найдет
Юлия Миленькая

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, в первом квартале 2020 года в Казахстане количество безработных составило 442 409 человек. Уровень безработицы – 4,8%.

– По состоянию на 10 авгус­та Центр занятости населения акима­та города Алматы трудоуст­роил 22 521 человека на постоянные рабочие места, 13 691 человека – на временные рабочие места, – рассказывает Диляра Иманкулова. – С начала года в центр обратились 52 780 человек.

По ее словам, успех ждет тех соискателей, которые трудоустраи­ваются на временные рабочие места, где можно приобрести опыт, пройти курсы профессио­нального обучения. Это позволит освоить новую профессию или повысить квалификацию. Необходимо ежедневно просмат­ривать вакансии, размещенные в СМИ, на сайте enbek.kz, советует Диляра Иманкулова.

Как показывает практика, пос­ле потери своей работы большинство граждан сменили профессию и работают продавцами-консультантами, охранниками, водителями, курьерами, операторами call-центров.

Диапазон зарплат по вакансиям, которые предоставляет городской центр занятости, варьи­руется в пределах от 60 до 120 тыс. тенге.

– Тем, кто не может определиться с профессией, специальные тесты профессиональной ориентации помогут сделать выбор подходящей специальности. Если же человек хочет получить новую профессию, то в центре он может пройти краткосрочные курсы по вос­требованным на рынке труда специальностям, – говорит Диляра Иманкулова. – Продолжительность обучения – от одного до шести месяцев в зависимости от выбранного направления, ежемесячно выплачивается стипендия в размере 20 949 тенге. По окончании обучения выдается сертификат, оказывается помощь в трудоустройстве. После окончания краткосрочных курсов желающие могут подать заявки на получение государственного гранта для реализации бизнес-идеи, помимо этого возможно и получение микрокредитов.

Кстати, на данный момент, как отмечает директор алматинского Центра занятости населения, из-за карантинного режима краткосрочные профессиональные курсы проходят в режиме онлайн.

Правда, курсы профессиональной переподготовки, увы, не поз­воляют параллельно работать и получать зарплату. Проходить их могут только зарегистрированные безработные граждане, которые во время обучения вправе рассчитывать лишь на стипендию в размере 20 949 тенге.

– Центр занятости работает в рамках Государственной прог­раммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», – говорит Диляра Иманкулова. – Такие направления, как «Молодежная практика», «Общественные работы», «Краткосрочные профессиональные курсы», «Государственные гранты», полностью финансируются государством. А на социальных рабочих местах оплата труда субсидируется из бюджета в размере не менее одной минимальной заработной платы (42 500 тенге), остальную часть оплачивает работодатель. Для людей с ограниченными возможностями, работающих в неправительственных организациях, постановлением акимата размер субсидии установлен 1,5 МЗП – 63 750 тенге в месяц.

Кстати, выпускники вузов (не старше 29 лет), не имеющие опыта работы, могут рассчитывать на программу «Молодежная прак­тика». Она позволяет в течение 6 месяцев получить первичный опыт работы по специальнос­ти. Ежемесячная оплата труда состав­ляет 69 450 тенге с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг. Если по окончании практики молодой специалист хорошо проявит себя, понравится работодателю, то, возможно, будет приглашен к дальнейшему сотрудничеству с официальным трудоустройством в той или иной компании.

Общественные работы организуются центрами занятости населения для обеспечения безработных временной занятостью на период не более 12 месяцев. Эта программа не требует предварительной профессиональной подготовки работника и имеет социально полезную направленность. Размер заработной платы при общественных работах состав­ляет 2 МЗП – 85 000 тенге с учетом налогов и социальных отчислений.

По словам Диляры Иманкуловой, в настоящее время в городе требуются бетонщики, арматурщики, штукатуры, маляры, сварщики, повара, плиточники, укладчики кафеля, плотники, врачи, медицинские сестры, сборщики мебели, учителя, пекари.

Как известно, в Алматы реализуется программа «Дорожная карта занятости-2020». Центр занятости населения осуществляет подбор специалистов необходимой квалификации и направляет работодателям-подрядчикам, реализующим инфраструктурные проекты, безработных, проживающих в данном районе (городе), включая лиц с временной регистрацией.

Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках ДКЗ, предоставляются подъемные в размере 2 МЗП, или 85 тыс. тенге, сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате. При этом средний размер заработной платы составляет 85–120 тыс. тенге.

Безработные алматинцы могут трудоустроиться на постоянную работу. В первую очередь работу предоставляют гражданам, проживающим в районе, где ведется ремонт или строительство, к примеру, школ, больниц или жилья за счет государственных средств.

Для безработных планировалось создать 12 998 рабочих мест. На сегодня по направлению центра занятости трудоустроены 8 084 безработных.

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