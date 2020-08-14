Кто ищет, тот найдет

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, в первом квартале 2020 года в Казахстане количество безработных составило 442 409 человек. Уровень безработицы – 4,8%.
– По состоянию на 10 августа Центр занятости населения акимата города Алматы трудоустроил 22 521 человека на постоянные рабочие места, 13 691 человека – на временные рабочие места, – рассказывает Диляра Иманкулова. – С начала года в центр обратились 52 780 человек.
По ее словам, успех ждет тех соискателей, которые трудоустраиваются на временные рабочие места, где можно приобрести опыт, пройти курсы профессионального обучения. Это позволит освоить новую профессию или повысить квалификацию. Необходимо ежедневно просматривать вакансии, размещенные в СМИ, на сайте enbek.kz, советует Диляра Иманкулова.
Как показывает практика, после потери своей работы большинство граждан сменили профессию и работают продавцами-консультантами, охранниками, водителями, курьерами, операторами call-центров.
Диапазон зарплат по вакансиям, которые предоставляет городской центр занятости, варьируется в пределах от 60 до 120 тыс. тенге.
– Тем, кто не может определиться с профессией, специальные тесты профессиональной ориентации помогут сделать выбор подходящей специальности. Если же человек хочет получить новую профессию, то в центре он может пройти краткосрочные курсы по востребованным на рынке труда специальностям, – говорит Диляра Иманкулова. – Продолжительность обучения – от одного до шести месяцев в зависимости от выбранного направления, ежемесячно выплачивается стипендия в размере 20 949 тенге. По окончании обучения выдается сертификат, оказывается помощь в трудоустройстве. После окончания краткосрочных курсов желающие могут подать заявки на получение государственного гранта для реализации бизнес-идеи, помимо этого возможно и получение микрокредитов.
Кстати, на данный момент, как отмечает директор алматинского Центра занятости населения, из-за карантинного режима краткосрочные профессиональные курсы проходят в режиме онлайн.
Правда, курсы профессиональной переподготовки, увы, не позволяют параллельно работать и получать зарплату. Проходить их могут только зарегистрированные безработные граждане, которые во время обучения вправе рассчитывать лишь на стипендию в размере 20 949 тенге.
– Центр занятости работает в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», – говорит Диляра Иманкулова. – Такие направления, как «Молодежная практика», «Общественные работы», «Краткосрочные профессиональные курсы», «Государственные гранты», полностью финансируются государством. А на социальных рабочих местах оплата труда субсидируется из бюджета в размере не менее одной минимальной заработной платы (42 500 тенге), остальную часть оплачивает работодатель. Для людей с ограниченными возможностями, работающих в неправительственных организациях, постановлением акимата размер субсидии установлен 1,5 МЗП – 63 750 тенге в месяц.
Кстати, выпускники вузов (не старше 29 лет), не имеющие опыта работы, могут рассчитывать на программу «Молодежная практика». Она позволяет в течение 6 месяцев получить первичный опыт работы по специальности. Ежемесячная оплата труда составляет 69 450 тенге с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг. Если по окончании практики молодой специалист хорошо проявит себя, понравится работодателю, то, возможно, будет приглашен к дальнейшему сотрудничеству с официальным трудоустройством в той или иной компании.
Общественные работы организуются центрами занятости населения для обеспечения безработных временной занятостью на период не более 12 месяцев. Эта программа не требует предварительной профессиональной подготовки работника и имеет социально полезную направленность. Размер заработной платы при общественных работах составляет 2 МЗП – 85 000 тенге с учетом налогов и социальных отчислений.
По словам Диляры Иманкуловой, в настоящее время в городе требуются бетонщики, арматурщики, штукатуры, маляры, сварщики, повара, плиточники, укладчики кафеля, плотники, врачи, медицинские сестры, сборщики мебели, учителя, пекари.
Как известно, в Алматы реализуется программа «Дорожная карта занятости-2020». Центр занятости населения осуществляет подбор специалистов необходимой квалификации и направляет работодателям-подрядчикам, реализующим инфраструктурные проекты, безработных, проживающих в данном районе (городе), включая лиц с временной регистрацией.
Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках ДКЗ, предоставляются подъемные в размере 2 МЗП, или 85 тыс. тенге, сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате. При этом средний размер заработной платы составляет 85–120 тыс. тенге.
Безработные алматинцы могут трудоустроиться на постоянную работу. В первую очередь работу предоставляют гражданам, проживающим в районе, где ведется ремонт или строительство, к примеру, школ, больниц или жилья за счет государственных средств.
Для безработных планировалось создать 12 998 рабочих мест. На сегодня по направлению центра занятости трудоустроены 8 084 безработных.