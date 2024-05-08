Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Москве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Республики Армения – председатель ВЕЭС Никол Пашинян, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.



Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.



