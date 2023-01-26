Кто кому заглянет в рот?

Желание (или необходимость) спустить пенсионку на дела зубные могу понять – многие просто не потянут отреставрировать улыбку за зарплату. То, что зубы – это реальная боль, бьющая молотком и по нервным окончаниям, и по кошельку, знаю по собственному опыту. Еще до новогодних праздников пошла лечить зубы, вернее, уже по­ползла, держась за щеку: терпела до пос­леднего, боясь сесть в крес­ло и услышать от стоматолога «Вам нужен новый рот». Разом сменить обе челюсти врач благо не предложил, но и от починки одного зуба у меня остались легкая оторопь и желание как минимум вдвое урезать бюджет на подарки для близких, дабы совсем «не остаться без штанов».

Только вот какая тут закавыка. Сидела я как-то в поликлинике, было это еще прошлой весной, и разговорилась с соседкой по очереди. Тогда как раз нависла угроза, что вот-вот поднимут порог достаточности для снятия пенсионных излишков, и неудивительно, что разговоры в подобных местах вертелись вокруг сей темы. Женщина, доверительно склонившись к моему плечу (почти час сидели, уже как родные стали), рассказала, что сын с невесткой бегом-скорей снимают пенсионку «типа на зубы».

– Почему типа? – спрашиваю.

– Потому что зубы им лечить не надо, а деньги живые нужны – машину хотят брать. А на такое не дадут. Они и договорились со стоматологией, что клиника распишет им план лечения, а они под него вытащат деньги.

Я, помнится, слегка оторопела от услышанного. Язык чесался спросить, сколько же стоит подобная услуга, но женщина заговорщически махнула мне рукой, беседа прекратилась.

Но цену вопроса мне узнать все же удалось. Оказалось, что «лечат зубы» сплошь и рядом. Появились даже помогайки по этому вопросу, которые, как у ЦОНа, только шепчут не «права нннада?», а что-то на стоматологическом. Какой навар у них, не знаю, а вот стоматологии оценили свой сервис по обналу в 20–30% от суммы полученных денег. Вполне себе нажористый бизнес: и деньги в кармане, и в чужом кариесе ковыряться не надо.

Что до «пациентов», то они довольны собой и чисты перед банком: в рот же заглядывать не будут, проверять, правда ли человеку зубной мост установили, как прописано в лечебном плане.

И вот давайте-ка подумаем: кто же виноват, что свои кровные люди вынуждены получать хитростью и обманом?

Так посмотреть, оно, конечно, правильно: государство заботится, чтобы желающие потратить свой пенсион сейчас на не слишком «твердые» цели не остались без финансовой по­душки на старости лет; с другой стороны – это ведь наши деньги, как хотим, так и распоряжаемся, раз уж разрешили их снять: решим – машину купим, а захотим – промотаем их на курорте за неделю или устроим свадьбу. Тем более что бюджет страны и тут свою долю получит – ИПН при снятии со всех сдерут в обязательном порядке.

Или тогда уж действовать жестче? Сказал, что на зубы – докажи! Приди в банковский отдел и прямо согласно списку отчитайся новенькими резцами, винирами или целой вставной челюстью. А менеджер пусть сфотографирует и отошлет в отдел контроля за адекватной тратой пенсионных излишков.

Но тогда, будьте любезны, и вы, ЕНПФ и Нацбанк, покажите нам, как и где используются наши пенсионные, не все же вам к нам в рот заглядывать.