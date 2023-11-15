Кто не везет, на том не едут
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Лаура Тусупбекова
В Сенате уполномоченные органы отвечали на вопросы депутатов о том, что необходимо для реализации поставленной Главой государства задачи по созданию кластеров высокого передела в приоритетных 15 крупных проектах. В результате обсуждения выявилось, что с реализацией собственно проектов проблемы, возможно, и будут минимизированы, во всяком случае, Кабмин заряжен их решать оперативно и точечно.
Но что толку, если возможны препятствия в транспортировке сырья, комплектующих и готовой продукции, так как национальный перевозчик к этому попросту не готов?