Кто не везет, на том не едут

Проблема настолько актуальна, что стала темой заседания Совбеза страны, в ходе которого Президент особое внимание уделил синхронизации развития промышленности, экс­порта и транзитного потенциала.

Ранее депутат Суиндик Алдашев озвучил депутатский запрос, в котором выразил тревожное сомнение не просто сроками, а, собственно, реализацией этих 15 прорывных проектов. Тогда спикер Сената Маулен Ашимбаев поручил пригласить представителей уполномоченных органов для дачи устного, а не традицион­ного письменного ответа на депутатский запрос с сессией вопросов и ответов.

Основным докладчиком на заседании выступил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он констатировал наличие большого потенциала для развития обрабатывающей промышленности, в первую очередь для сокращения потребности внутреннего рынка в иностранных товарах и наращивания экспортного потенциала. Исходя из анализа, сформирован пул инвестиционных, в том числе нишевых проектов в отраслях обрабатывающей промышленности. Часть из них в активной фазе реализации, часть – на подготовительном этапе. Для отбора в пул крупных инвестиционных проектов предварительно предложено порядка 20 проектов по глубокой переработке металлов, тяжелому машиностроению, производству автокомпонентов и удобрений.

Однако есть ряд нюансов. Базовой проблемой в воплощении поставленных задач является воп­рос обеспечения доступной инфраструктурой и потенциальными площадками для реализации проектов. К примеру, по проекту производства горячебрикетированного железа требуется природный газ. По данному вопросу ведутся переговоры с Министерством энергетики, национальной компанией «QazaqGaz» на предмет строительства газопровода из Актюбинской области до города Рудного. Помимо этого некоторые проекты будут реализованы на территориях специальных экономических и индустриальных зон, инфраструктура которых завершена частично. Для доведения 100% завершенности требуются­ дополнительные средства.

Могут возникнуть проблемы со сбытом продукции на внут­реннем и внешнем рынках. А это основополагающий вопрос, нерешение которого ставит под сомнение целесообразность этого предприятия. И, конечно, как никогда актуален еще один вопрос: где искать инвесторов?

Впрочем, прежде чем искать новых инвесторов, сенаторы призывают разобраться со старыми. Депутат Серик Шайдаров попросил главу Минпромышленности рассказать о том, какие действуют механизмы и условия по выходу акционеров АО «Арселор Миттал Темиртау» (АМТ), как в целом идут переговоры, какой долг имеет в настоящее время АМТ перед банками и третьими лицами и какие требования будут предъявлены новому инвестору.

По информации Каната Шарлапаева, в настоящее время из тех договоренностей, которые достигнуты, стороны пришли к согласию о полном выходе АМТ из состава акционеров.

– Мы договорились о том, что будем идти к этому процессу дос­таточно быстро, и планируем­ завершить его к концу этого месяца. Но, согласно международным правилам, пока сделка официально не оформлена и не закрыта, мы не имеем права объявлять ее условия, потому что акционеры АМТ – это публичная компания, которая торгуется на рынке, и эту информацию будем раскрывать только после подписания формальных юридических документов. Мы связаны ограничениями по конфиденциальнос­ти той информации, которую АМТ предоставляет. Но в целом работа Правительства все-таки привела к тому, что мы достигли предварительной договоренности и АМТ принял решение уйти из Казахстана, и наша задача в первую очередь состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость этого предприятия. Это единственный металлургический комбинат в Центральной Азии, 32 тысячи человек работают. И наша основная задача в переходный период – сосредоточиться на том, чтобы это предприятие устойчиво работало и не остановилось. Вы знаете, что если коксующая батарея остановится, то заново растапливать домну тяжело. Сейчас наши усилия – это довести до конца юридическую работу по выходу АМТ из состава акционеров и обеспечить именно долгосрочную устойчивость этого предприятия, и к моменту выхода не наломать дров, чтобы не потерять рабочие места и чтобы Казахстан получил устойчиво работающее предприятие после выхода АМТ из состава акционеров, – рассказал министр.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в свою очередь поинтересовался, какие требования будут предъявлены к новому инвестору. По словам Каната Шарлапаева, сегодня предприятие остро нуж­дается в инвестициях в промышленную безопасность.

– И, как уже ранее озвучивало Правительство, в среднесрочной перспективе для расширения линейки производства, для увеличения мощности производства, а сегодня АМТ производит 3,2 миллиона тонн стали, есть потенциал довести до ­4,5–4,8 миллиона тонн. Первое – мы будем требовать инвестиции в промышленную безопасность, и второе – взятие обязательства по расширению производства и увеличению мощностей до того уровня, на котором он работал в прежние годы. И объем таких инвестиций мы сейчас оцениваем в средне­срочной перспективе в размере 3 миллиардов долларов. На первое время понадобится порядка 1 миллиарда долларов для того, чтобы нарастить производство и повысить производственную безо­пасность, – сказал министр промышленности и строительства.

Как уже было сказано, планируемые к реализации проекты весьма капиталоемкие. И тут последовала череда вопросов от сенатора Нурлана Бикенова: за счет каких средств планируется­ их реализация, каков объем прив­леченных частных инвестиций, включая прямые иностранные инвестиции? Какие это проекты, сроки их окупаемости? Какие условия предусматриваются­ иностранным партнером или планируется использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП)?

Что касается ГЧП, то Канат Шарлапаев сразу ответил – нет. Говоря о финансировании проектов, глава Минпромышленности сообщил, что на эти цели предполагается примерно 7 трлн тенге, из них 2 млрд – это частные инвестиции, причем внутренние, то есть в них будут вкладываться отечест­венные инвесторы, а от 1,5 до 1,8 трлн тенге будут иностранные инвестиции. Предусмотрена и государственная поддержка на потенциальное кредитование за счет государственных институтов развития в размере порядка 600 млрд тенге.

– Но оставшиеся средства будут привлекаться за счет международных финансовых институтов. То есть по некоторым из проектов, в том числе по меди, черной металлургии, существуют крупные отечественные инвесторы, у которых есть международные партнеры, способные занимать средства на международных рынках. То есть стоит задача создавать условия для развития этих проектов, нежели напрямую их финансировать, – уточнил Шарлапаев.

Маулен Ашимбаев попросил уточнить, будут ли привлекаться­ средства Национального фонда для обеспечения казахстанской части финансирования этих ­проектов?

– Вы говорите об институтах развития, но им деньги государство будет давать. Из каких ресурсов эти средства будут обеспечиваться? Из средств Национального фонда или респуб­ликанского бюджета за счет налоговых поступлений? – спросил спикер Сената.

В ответ министр Шарлапаев пообещал и заверил, что Нацфонд трогать не будут.

– Это уже частично выделенные средства, предусмотренные республиканским бюджетом. Это с учетом микширования, то есть привлечения рыночных средств. Средства Национального фонда в этих деньгах не предусмотрены на текущий момент. Мы не планируем использовать его для реализации коммерческих проектов, они должны показывать свою экономическую состоятельность без использования средств фонда, – был убедителен министр.

Шакарым Буктугутов встревожен тем, что таким энергоемким планам может помешать дефицит как электроэнергии, так и тепловой энергии. В 2022 году дефицит составил 221,2 млн киловатт-часов, напомнил сенатор. По прогнозным балансам электрической энергии и мощности на 2023–2029 годы, дефицит электрической энергии к концу 2029 года ожидается в пределах 5,5 млрд киловатт-часов. Также в 2024 году имеются риски возникновения дефицита товарного газа. Каким образом поставленные задачи будут наполняться в буквальном смысле энергией?

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов рассказал о дополнительных инвестициях в сферу недропользования, в газоперерабатывающие заводы, но отметил, что одно из условий для инвес­торов – добыть попутный газ и его переработать на заводе. Что касается объемов производства электроэнергии, то к 2030 году потребуется порядка 28–29 гигаватт электроэнергии.

– У нас сегодня реализуется ряд проектов, которые суммарно будут давать 14 гигаватт новых мощностей. И мы покроем к 2030 году всю ту потребность, которая сегодня заявлена в рамках проектных работ, – энергично пообещал вице-министр.

Касательно тепловой энергии – да, проблемы были. Проведена ревизия, по каждой станции был определен износ, намечен план модернизации, реконструкции, строительства новых мощностей.

– Все проекты систематизированы, они будут реализованы. Мы обеспечим в выработке тепла полностью все предприятия, – почему-то уверен Хасенов.

Как известно, 30% стоимости выпускаемой продукции составляют транспортные расходы, включающие затраты на доставку сырья и готовой продукции. С начала августа текущего года казахстанские грузоотправители получают отказ от АО «Казахстан темир жолы» в согласовании основных и дополнительных планов перевозок как на экспорт, так и на транзит, ссылаясь на нехватку теп­ловозов, загруженность магис­тральных путей. Сегодня более тысячи вагонов брошены на подъездных путях. Уже построенные заводы, на которые потратили миллиарды долларов, не могут отгрузить свою продукцию. В связи с этим сенатор Закиржан Кузиев просит объяснить – имеется ли в стране необходимый потенциал транспортных компаний для перевозки той продукции, которую будут сейчас выпускать, и учитывалась ли близость сырьевой базы и потребителей при выборе локации производственных объектов?

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев заверил, что в вопросе локализации объектов была учтена логистика, издержки и возможности этих проектов.

Что касается возможностей нашего национального оператора «Казахстан темир жолы» то трудности есть, признал вице-министр.

– Мы видим, что ориентация сбыта рынка идет в сторону Российской Федерации, внутри Казахстана, в Китай, Центральную Азию и так далее. Мы проанализировали и видим, что пропуска работают на пределе. Например, с Китаем при мощности 28 миллионов на сегодня загруженность составляет около 26 миллионов. Поэтому принимаемые меры по расширению станции Алтынколь или развитию станции Достык направлены на увеличение возможностей перевозок, – констатировал вице-министр.

Такая же проблема в направлении Узбекистана. Например, при мощности 30 млн уже сегодня ввозится около 30 млн грузов. Есть некоторые запасы в направлениях России, Ирана и через коридор Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

– На границе с Китаем, на железнодорожных пунктах перехода на станциях Кигаш, Илецк, Орск, Карталы, Кулунда, Локоть предусматриваются работы по увеличению пропускной способности, – сказал Аблалиев.

Не хватает вагонов. Сегодня в стране около 135 тыс. железнодорожных вагонов, из них всего лишь 38 тыс. принадлежат АО «Казахстан темир жолы», остальные в конкурентной среде. Это около 300 предприятий, которые участвуют в перевозках. По словам вице-министра, они ежегодно приоб­ретают около 3 тыс. вагонов, а АО «Казахстан темир жолы» до 2025 года планирует закупить около 3 тыс. вагонов. Сатжан Аблалиев считает, что эти меры обеспечат улучшение ситуации в перевозках грузов и беспокоиться не о чем.

С таким пониманием реалий спикер Сената Маулен Ашимбаев не согласился и призвал Минтранс­порта не упрощать ситуацию и не жонглировать статис­тическими данными и цифрами.

– Коллеги регулярно делают запросы по проблемам транс­портировки продукции, работе соответствующих компаний. И сегодняшний наш разговор не нужно воспринимать просто так, что вы дали информацию, дальше вышли и занимаетесь другими делами. Воспринимайте сегодняшний разговор как то, что депутаты выражают озабоченность состоянием тех или иных предприятий, проблемами, с которыми они сталкиваются, и потенциальными проблемами, с которыми будут сталкиваться те предприятия, которые будут создаваться в соответствии с инициативой Главы государства. Этой проблемой надо серьезно заниматься. Возможно, нам нужно будет отдельно эту тему вынести. Или это будет правительственный час, или мы в таком же формате пригласим после пленарного заседания министра, заслушаем руководство АО «Казахстан темир жолы», – сказал Маулен Ашимбаев.