Кто пронесет флаг сборной Казахстана на всемирной зимней Универсиаде

Спорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На церемонии открытия XXXII всемирной зимней Универсиады (Турин, Италия) честь пронести государственный флаг от имени национальной сборной Казахстана выпала фристайлистке Аяулым Амреновой и хоккеисту Абылайхану Сулейменову, передает Kazpravda.kz со ссылкой Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Аяулым Амренова – одна из ведущих спортсменок сборной по фристайлу. В ее копилке – золотая, серебряная и бронзовая медали этапов Кубка Европы 2017 года. Она представляла Казахстан на двух Олимпийских играх: в Пхёнчхане (2018) и Пекине (2022).

Абылайхан Сулейменов – яркая звезда казахстанского хоккея, выступающий за команду «Номад». В его спортивной биографии участие в молодежной лиге, турнире четырех наций, Кубке Казахстана и Континентальном кубке и ХХХI Всемирная зимняя Универсиада США, в которой казахстанская сборная по хоккею заняла третье место.

Напомним, зимняя Универсиада 2025 года пройдет с 13 по 23 января в Турине и станет одной из крупнейших студенческих спортивных арен. Ожидается участие около 2000 спортсменов из 57 стран мира, которые будут бороться за 96 комплектов наград в 11 видах спорта.

Казахстан на Универсиаде представят 103 спортсмена, которые выступят в 10 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, зимнее спортивное ориентирование, фристайл, фигурное катание, хоккей (мужской и женский), паралыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек.

#Универсиада #Сулейменов #Амренова

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