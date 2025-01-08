Кто пронесет флаг сборной Казахстана на всемирной зимней Универсиаде

На церемонии открытия XXXII всемирной зимней Универсиады (Турин, Италия) честь пронести государственный флаг от имени национальной сборной Казахстана выпала фристайлистке Аяулым Амреновой и хоккеисту Абылайхану Сулейменову, передает Kazpravda.kz со ссылкой Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Аяулым Амренова – одна из ведущих спортсменок сборной по фристайлу. В ее копилке – золотая, серебряная и бронзовая медали этапов Кубка Европы 2017 года. Она представляла Казахстан на двух Олимпийских играх: в Пхёнчхане (2018) и Пекине (2022).

Абылайхан Сулейменов – яркая звезда казахстанского хоккея, выступающий за команду «Номад». В его спортивной биографии участие в молодежной лиге, турнире четырех наций, Кубке Казахстана и Континентальном кубке и ХХХI Всемирная зимняя Универсиада США, в которой казахстанская сборная по хоккею заняла третье место.

Напомним, зимняя Универсиада 2025 года пройдет с 13 по 23 января в Турине и станет одной из крупнейших студенческих спортивных арен. Ожидается участие около 2000 спортсменов из 57 стран мира, которые будут бороться за 96 комплектов наград в 11 видах спорта.

Казахстан на Универсиаде представят 103 спортсмена, которые выступят в 10 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, зимнее спортивное ориентирование, фристайл, фигурное катание, хоккей (мужской и женский), паралыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек.