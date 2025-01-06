Казахстанские студенты готовятся ко Всемирной зимней универсиаде в Италии

Образование,Спорт
126
Дана Аменова
корреспондент

Честь страны на Универсиаде будут защищать 103 спортсмена

Фото: МНВО

С 13 по 23 января в Турине пройдет ХХХІІ Всемирная зимняя Универсиада среди студентов высших учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Министерства науки и высшего образования, в соревнованиях примут участие около 2 000 спортсменов из 57 стран. Будет разыграно 90 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Казахстан на Универсиаде представят 103 спортсмена, которые выступят в 10 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, зимнее спортивное ориентирование, фристайл, фигурное катание, хоккей (мужской и женский), паралыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек.

Торжественная церемония открытия состоится 13 января в 19:30 в Inalpi Arena, а закрытие – 23 января в 20:00.

Соревнования пройдут с 11 по 23 января в соответствии с расписанием Международной университетской спортивной федерации (FISU).

Целью Универсиады является привлечение молодежи к занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и содействие активному образу жизни.

В ведомстве отметили, что лучший результат сборная Казахстана показала на домашней Универсиаде 2017 года в Алматы, заняв второе место в общем медальном зачете. Тогда казахстанские спортсмены завоевали 36 медалей (11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых).

«В 2023 году на XXXI Всемирной зимней Универсиаде в Лейк-Плэсиде (США) сборная Казахстана приняла участие в 10 видах спорта, включая биатлон, хоккей с шайбой (мужчины), шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд и горнолыжный спорт», – пишут в пресс-релизе. 

Там же добавили, что в общекомандном медальном зачете сборная Казахстана заняла 11-е место из 43 стран, завоевав 11 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.

#подготовка #Италия #студенты #МНВО #Всемирная зимняя универсиада

Популярное

Все
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образования Туркестанской области
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области
В Англии предупредили о риске смерти из-за устойчивости к антибиотикам
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
До 95% увеличат охват детей дошкольным воспитанием и обучением в РК
Почти 20 кг марихуаны нашли в машине жителя Кызылординской области
Затраты на 1,2 млрд тенге возместили казахстанским промпредприятиям
Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахстане
Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Осужден глава департамента экологии в ВКО
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Закон Республики Казахстан
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
МВД обратилось к казахстанским водителям
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Азиада-2025: назван состав сборной Казахстана по фигурному …
Земельный участок вернули студентам аграрно-технического ко…
Главе государства показали спортивный центр QazSwimAcademy
Юлия Путинцева впервые вошла в ТОП-25 рейтинга WTA

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]