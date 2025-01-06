Казахстанские студенты готовятся ко Всемирной зимней универсиаде в Италии

Честь страны на Универсиаде будут защищать 103 спортсмена

Фото: МНВО

С 13 по 23 января в Турине пройдет ХХХІІ Всемирная зимняя Универсиада среди студентов высших учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz

По данным Министерства науки и высшего образования, в соревнованиях примут участие около 2 000 спортсменов из 57 стран. Будет разыграно 90 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Казахстан на Универсиаде представят 103 спортсмена, которые выступят в 10 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, зимнее спортивное ориентирование, фристайл, фигурное катание, хоккей (мужской и женский), паралыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек.

Торжественная церемония открытия состоится 13 января в 19:30 в Inalpi Arena, а закрытие – 23 января в 20:00.

Соревнования пройдут с 11 по 23 января в соответствии с расписанием Международной университетской спортивной федерации (FISU).

Целью Универсиады является привлечение молодежи к занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и содействие активному образу жизни.

В ведомстве отметили, что лучший результат сборная Казахстана показала на домашней Универсиаде 2017 года в Алматы, заняв второе место в общем медальном зачете. Тогда казахстанские спортсмены завоевали 36 медалей (11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых).

«В 2023 году на XXXI Всемирной зимней Универсиаде в Лейк-Плэсиде (США) сборная Казахстана приняла участие в 10 видах спорта, включая биатлон, хоккей с шайбой (мужчины), шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд и горнолыжный спорт», – пишут в пресс-релизе.

Там же добавили, что в общекомандном медальном зачете сборная Казахстана заняла 11-е место из 43 стран, завоевав 11 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.