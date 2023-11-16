Кто прошел первый этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

Об итогах ассессмент-центра отбора в Президентский молодежный кадровый резерв сообщили в Казахстане передает Kazpravda.kz

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На официальном сайте Президентского молодежного кадрового резерва опубликован список лиц, прошедших очередной этап отбора – первый блок этапа «Оценки компетенций» ассессмент-центр.

Отмечается, что оценка компетенций посредством ассессмент-центра прошла в офлайн формате с 19 по 24 октября.

«Ассессмент-центр – это метод комплексной оценки компетенций, основанный на моделировании ключевых элементов деятельности кандидатов для выявления уровня развития их профессиональных компетенций и определения потенциала посредством вовлечения в деловые игры, приближенную к реальной рабочей ситуации, решение индивидуальных и групповых кейсов. Для его проведения были задействованы сертифицированные оценщики и супервизоры», – говорится в сообщении.

К ассессмент-центру было допущено 244 кандидата. По его итогам ко второму блоку этапа «Оценка компетенций» интервью по компетенциям прошло 170 кандидатов, набравшие 2,22 балла и выше.

Интервью по компетенциям пройдет в онлайн-формате с 20 по 24 ноября.

Для проведения индивидуального глубинного интервью будут привлечены профессиональные HR-эксперты. Оно нацелено на выявление уровня компетенций кандидата, оценку его опыта, определение ценностных ориентиров, внутренней мотивации, а также прогнозирования моделей поведения кандидата в определенных ситуациях.

Согласно порядку отбора, регистрация на интервью осуществляется по аналогии с предыдущим блоком, на онлайн-платформе для 170 кандидатов, показавших наилучшие результаты. По результатам интервью к следующему этапу – «Собеседование в экспертной комиссии» будут направлены не более 150 кандидатов.

Победители отбора будут объявлены в декабре текущего года. По итогам в резерв будет зачислено 50 человек.