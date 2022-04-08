Кто сказал, что инвалидность – это приговор? Не верьте! Это всего лишь предрассудки или же банальное оправдание собственной лени и нежелания преодолевать сложности. Известно немало примеров, когда люди с ограниченными возможностями добивались таких достижений, каким можно только позавидовать.

Каждому по возможности

В Костанайской области есть люди, которые каждый день прео­долевают свои ограниченные возможности и при этом живут полной жизнью. Во всяком случае такие выводы приходят, когда видишь, как костанайцы с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, или же родившиеся особенными, жмут штангу, плавают, играют в теннис... И, между прочим, прославляют свой родной край на международных спортивных аренах, выступая на различных соревнованиях. В этом им всячес­ки помогает спортивный клуб для инвалидов.

Его история началась в 2015 году. Тогда в клубе открыли секции по десяти видам спорта. Три из них – настольный теннис, мини-футбол и бадминтон – для спортсменов с нарушением слуха, остальные паралимпийские виды открывали под спортсменов, чьи имена уже были на слуху. То есть спортом люди с инвалидностью в нашем регионе занимались и до этого. Но это больше походило на проведение досуга. Не было той организации, которая упорядочила бы учебно-тренировочный процесс, да и с экипировкой возникали сложности.

– Клуб начал работать в июле 2015 года, а в декабре у нас занимались уже 128 спортсменов. Тогда нам говорили, что это потолок, больше вы не найдете. Но наши тренеры на месте не сидели, искали воспитанников везде: и в Интернете, и в интернатах, и даже на улицах города. И вот сегодня в нашем клубе уже 214спортсменов, – рассказывает заместитель руководителя КГУ «Спортивный клуб для инвалидов» Григорий Зиберов. – Самый пик развития нашего клуба пришелся на 2019 год, после яркого выступления Александра Колядина в 2018 году на Паралимпийских зимних играх. Он завоевал золотую медаль в лыжных гонках. Тогда в управлении спорта выделили дополнительные ставки, и теперь у нас уже не 16 тренеров, а 27. Также открыли секции еще по семи видам спорта. теперь у нас их 17.

В костанайский клуб для инвалидов принимают всех желаю­щих, ограничений по возрасту – никаких. К примеру, самому юному воспитаннику 8 лет, а самому зрелому – 73 года! Впрочем, определенные требования все же имеются.

– Безусловно, одна из наших задач – привлечь как можно больше людей с инвалидностью к занятиям спортом, но в то же время мы не можем зачислить тех, у кого имеются сердечные заболевания или, например, сахарный диабет. Здесь ведь определенные физические нагрузки, к тому же мы постоянно выезжаем на рес­публиканские и международные соревнования. При поступлении человек должен предоставить справку о том, что ему не запрещены физические нагрузки. У нас в настоящее время тренируются люди с ДЦП, ампутациями, ахондроплазией или же аномалиями рук или ног, – пояснил директор КГУ «Спортивный клуб для инвалидов» Абзал Валиев.

Кроме того, не каждый человек с инвалидностью может заниматься понравившимся ему видом спорта. Например, в тхэквандо выступают люди только с нарушением опорно-двигательного аппарата (ампутация или аномалия верхних конечностей), а в мини-футболе – только инвалиды по слуху. Но есть и универсальные виды. Пловцами могут быть и те, и другие. Этот вид спорта пришелся по душе Виктории Пронькиной. У нее ДЦП с правосторонним поражением. Говорит, что в детстве подолгу любила наблюдать за купающимися на пляже. Ей и самой безумно хотелось научиться плавать. Тогда мама привела дочку в ДЮСШ, и дело пошло. Вике было девять. Сейчас ей уже 18. За девять лет тренировок бассейн стала ее вторым домом.

– Плавание – это моя жизнь. В бассейне я одновременно и расслабляюсь, и получаю заряд бодрости. Здесь я забываю абсолютно обо всем: об усталости, о проблемах... Даже когда болею, в бассейне быстрее выздоравливаю. Поэтому и свое будущее хочу связать именно с плаванием. Сейчас я учусь в колледже на учителя физкультуры, затем планирую поступить в университет. А потом приду в клуб, буду тренировать пловцов, – поделилась своими планами Виктория Пронькина.

Девушка предпочитает плавать кролем, получается очень хорошо. Хотя считает, что каж­дая техника плавания красива по-своему. Кстати, девушка уже успела побывать на Азиатских играх. Правда, призовое место занять не удалось, она вошла в десятку лучших. Но главное ведь не победа, а участие!

Вообще же тренировочный процесс людей с инвалидностью существенно отличается от тренировок олимпийцев. У Ивана Павлина к основному набору тренера по плаванию – часам с таймером и свистку – обязательно прилагается ручка и блокнот.

– В специальную книжечку я пишу задания для пловцов с нарушением слуха. Мне тяжело объяснить им на пальцам, что я от них хочу, поэтому нашел такой вариант, – объяснил тренер по плаванию КГУ «Спортивный клуб для инвалидов» Иван Павлин. – У меня есть определенный план тренировки, но я его выстраиваю под каждого, исходя из его индивидуальных особенностей. Поэтому для каждого – своя техника и своя нагрузка.

Есть еще такое понятие, как спортивная классификация. Она придумана для того, чтобы уровнять шансы спортсменов. То есть колясочник может играть в теннис только с колясочником и т. д.

А ну-ка, девушки!

Паралимпийские виды спорта все больше завоевывают внимание прекрасной половины. 40% воспитанников клуба – девушки. Любопытно и то, что среди них популярны тяжелые виды, такие, как пауэрлифтинг. Турсынай Кабыл – любительница тягать штангу лежа. В свои 22 девушка перебрала несколько видов спорта – занималась и гимнастикой, и борьбой, но остановилась на пауэр­лифтинге. И это несмотря на то, что перенесла две операции на плечевом суставе и одну – на сердце. Турсынай любит сложности, точнее, любит их преодолевать. Отсюда и выбор. Она родилась особенной, у нее ахондроплазия. И если в детстве она мало чем отличалась от сверстников, то в юности стала осознавать, что не такая как все. Именно спорт помог ей справиться с насмешками и косыми взглядами окружающих.

– Когда знакомишься с такими же людьми, набираешься уверенности, мотивируешь себя – не нужно опускать руки и думать о том, кто и что о тебе скажет, нужно идти вперед, заниматься самосовершенствованием. Главное ведь то, какой человек внутри, а внешность можно подкорректировать – привести себя в порядок, сходить в салон. Тогда я приняла себя такой, какая есть. Сегодня я – уверенная в себе девушка, которая отличается от сверстников только ростом, – рассказывает Турсынай Кабыл. – Не мыслю своей жизни без спорта, благодаря ему развиваюсь, езжу на сборы, соревнования, общаюсь с людьми...

А вот среди мужской части воспитанников спортивного клуба для инвалидов самым популярным считается настольный теннис. В общей сложности им занимаются 24 человека. Дуйсенгали Оспанов – один из них. Он играет в коляске и чувствует себя прекрасно, причем как психологически, так и физически.

– Я в спорте уже много лет. Когда был здоровым, занимался борьбой и боксом. После травмы тоже пробовал разные виды, керлинг, например. А когда впервые сыграл в настольный теннис, понял, что это – мое. Занятия этим видом спорта дают в первую очередь оздоровительный эффект, потому что во время игры задействованы все мышцы, даже мышцы глаз. К тому же не просто кидаешь и отбиваешь мячик, а работаешь головой, думаешь, как правильно сделать ход. То есть выстраиваешь свою стратегию, – считает Дуйсенгали Оспанов.

А вот пулевая стрельба в клубе относится к самым нераспространенным видов спорта. И этому есть свои причины.

– Вся проблема в том, что это очень дорогой вид спорта. Например, из одной винтовки не могут стрелять пять человек. Потому что она должна быть подстроена под каждого индивидуально. К тому же одна банка пуль стоит порядка 9 000 тенге. Представляете, сколько нужно только для одной тренировки? А наша задача не только подготовить спортсменов к соревнованиям, но и обеспечить их экипировкой, инвентарем. И поскольку массовость в пулевой стрельбе – затратное дело, этим видом у нас занимаются 11 человек, – уточнил Григорий Зиберов.

Ближе к успеху

Пожалуй, единственный минус костанайского спортивного клуба для инвалидов – отсутствие собственной базы. Воспитанникам приходится ютиться в арендованных, но в основном предоставляемых на безвозмездной основе залах, подстраиваться под не всегда удобный график тренировок. К тому же все они находятся в разных концах города, что также затрудняет передвижение людей с инвалиднос­тью. Конечно, в клубе для этих целей есть автотранспорт, но он не может одновременно возить всех спортсменов. Инватакси работает только днем, а тренировки у воспитанников клуба проходят в основном вечером.

Впрочем, совсем недавно в этом вопросе наметились некоторые сдвиги. Клубу выделили землю, в этом году планируется начать разработку ПСД на строительство здания, а возведение начнется уже в следующем.

– Мы хотим разместить на этой базе восемь видов спорта, – пояс­нил Абзал Валиев. – Если будет собственное здание, мы сможем там проводить сборы, соревнования в любое удобное для нас время. Сейчас же вынуждены искать помещения, чтобы они были адаптированы и комфорт­ны для проведения занятий.

База расположится в очень удобном месте – недалеко от городского пляжа. Руководство клуба планирует организовать там еще и спортплощадку под открытым небом, где можно будет заниматься в теплое время года.

Ожидается, что собственное помещение позволит клубу увеличить количество воспитанников и повысить качество подготовки спортсменов.

Здесь дорожат и гордятся всеми воспитанниками. Ведь каждый из них, независимо от того, есть ли в его копилке медали или кубки, – настоящий герой. Человек, который не сломался, не побоялся, не остановился, а продолжил идти вперед – пример для подражания. Это люди такой внутренней силы и гармонии, что им запросто может позавидовать любой олимпиец.