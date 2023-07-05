Кто из алматинцев сможет получить компенсацию за повышение тарифов на комуслуги

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева разработан алгоритм выплаты компенсации на повышение тарифов на коммунальные услуги для социально чувствительных слоев населения. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметили в пресс-службе акимата, инициатива по введению дополнительных выплат объясняется предстоящим с 1 июля повышением тарифов на коммунальные услуги, которое необходимо для решения проблемы высокого уровня износа сетей и вводится в рамках общестранового принципа "Тариф в обмен на инвестиции".

“Мы понимаем, что есть большая необходимость повышения тарифа на фоне высокого износа коммунальной инфраструктуры, но при этом поддержка социально уязвимых слоев населения для акимата Алматы всегда стоит в приоритете. Начиная с мая этого года, по поручению акима Алматы мы начали разработку алгоритма компенсации для поддержки социально уязвимых слоев населения, который, мы предполагаем, поддержит и маслихат города”, – сказал Жаубасов.

В целях оказания мер поддержки социально незащищенным категориям населения планируется выплачивать компенсацию 316 388 жителям до конца этого года (дальнейшее продление будет рассмотрено с учетом бюджета 2024 года). Размер социальной помощи будет составлять 0,5 МРП. Прием документов и выплата будут производиться районными акиматами на счета заявителей через банки второго уровня.

"Так, повышение тарифа для физических лиц в среднем по квитанции с квартиры квадратурой 70 кв. м будет составлять 10%. Компенсация в размере 0,5 МРП будет покрывать разницу повышения тарифов на 12 позиций (водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и т. д.), то есть, все 100% повышения. С квадратуры 40 кв. м – 110%. Таким образом, акиматом планируется покрыть разницу между текущими и повышенными тарифами на 12 позиций (водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и т. д.). Всего на эти цели будет выделено 2,7 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Проект находится на согласовании маслихата Алматы. Согласно алгоритму документ будет размещен на портале НПА, будут соблюдены процедуры получения общественной экспертизы.

В акимате напомнили, что износ теплосетей в Алматы составляет 59,2%, водопроводных - 54,4%, канализационных - 57,4 %.

По данным городской администрации, в Алматы проживает 316 388 граждан, относящихся к категории социально чувствительных слоев населения, из них ветераны ВОВ - 54 человека; ветераны боевых действий на территории других государств - 2 978; приравненные по льготам к ветеранам ВОВ - 1 538; лица с инвалидностью первой и второй групп – 28 433; семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью – 8 591; многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", многодетные семьи – 35 562; семьи погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка - 534, пенсионеры по возрасту - 237 740 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы с 1 июля изменятся тарифы на воду и канализацию.