Тарифы на воду и канализацию вырастут в Алматы

В городе Алматы с 1 июля изменятся тарифы на воду и канализацию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГКП "Алматы Су".

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В Алматы с 1 июля начнут действовать новые тарифы на воду – 55,2 тенге за кубометр и на канализацию – 32,74 тенге за кубометр.

В компании в обоснование отметили, что в последний раз в городе тариф на воду повышался в 2014 году – до 55 тенге за кубометр. При этом за прошедшие 9 лет он снизился и составил около 48 тенге за кубометр.

Сейчас же из-за износа нужно поэтапно заменить 2 033 км трубопровода, отреконструировать 1 017 км канализационных сетей.

«Ремонтный фонд предприятия целиком зависит от уровня тарифов на воду и канализацию, которые в Алматы являются одними из самых низких по стране. Поэтому политика «Тарифы в обмен на инвестиции» позволит аккумулировать средства для ремонта на станциях водоподготовки, очистных канализационных сооружениях и насосных станциях. Это, в свою очередь, снизит аварийность на сетях и повысит качество оказываемых услуг», – аргументировали в Алматы Су.

Изменение тарифа на воду и услуги канализации на 15% повысит сумму ежемесячных коммунальных платежей для одной квартиры в среднем на менее чем 150 тенге.

Для юрлиц повышение тарифов на услуги водоснабжения составит 69,2%, а на канализацию – 89,4%.