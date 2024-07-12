Кто выступит от Казахстана на Олимпиаде в Париже: полный список спортсменов

Спорт
98
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля, однако казахстанские спортсмены начнут выступление раньше

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До старта летних Олимпийских игр-2024 в Париже осталось всего две недели. От Казахстана во Франции выступят 80 спортсменов, которые будут бороться за медали в 25 дисциплинах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Всего казахстанские спортсмены завоевали 92 лицензии. Чести пронести флаг Казахстана удостоились капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.

Список спортсменов от Казахстана на Олимпиаде-2024:

Стрельба из лука: Ильфат Абдуллин, Даулеткелды Жанбырбай, Александр Еременко;

Бадминтон: Дмитрий Панарин;

Академическая гребля: Владислав Яковлев;

Спортивная гимнастика: Нариман Курбанов, Милад Карими;

Теннис: Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Шевченко, Александр Недовесов;

Велошоссе: Алексей Луценко, Евгений Федоров;

Настольный теннис: Кирилл Герасименко;

Бокс (мужчины): Мухамедсабыр Базарбай Уулу, Нурбек Оралбай, Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосинов, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Айбек Оралбай;

Бокс (женщины): Карина Ибрагимова, Валентина Хальзова, Назым Кызайбай;

Академическая гребля: Владислав Яковлев;

Пулевая стрельба: Ислам Сатпаев, Арина Алтухова, Александра Ле, Юнусметова Ирина, Никита Чирюкин, Константин Малиновский;

Фехтование: Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Айгерим Сарыбай;

Дзюдо: Елдос Сметов, Гусман Кыргызбаев, Данияр Шамшаев, Абылайхан Жубаназар, Нурлыхан Шархан, Абиба Абужаканова, Камира Берликаш, Эсмигуль Куюлова;

Плавание: Ксения Игнатова, Адильбек Мусин;

Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко, Эдуард Ещенко, Асем Орынбай;

Триатлон: Екатерина Шабалина;

Легкая атлетика: Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева, Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Ольга Сафронова, Давид Ефремов, Жанна Мамажанова;

Батутная гимнастика: Данил Мусабаев;

Гребля на байдарках и каноэ: Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров, Мария Бровкова, Руфина Искакова, Сергей Токарницкий, Раматулла Бекбарыс;

Таеквондо: Самирхон Абабакиров, Батырхан Толеугали;

Велотрек: Андрей Чугай;

Художественная гимнастика: Эльжана Таниева;

Современное пятиборье: Елена Потапенко, Георгий Борода-Дудочкин;

Греко-римская борьба: Айдос Султангали, Алимхан Сыздыков, Демеу Жадраев, Нурсултан Турсынов;

Вольная борьба: Азамат Даулетбеков, Юсуп Батырмурзаев, Алишер Ергали, Картбай Мейрамбек;

Брейкинг: Амир Закиров;

Скалолазание: Амир Маймуратов;

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля. Однако казахстанские спортсмены начнут выступление раньше - 25 июля в борьбу за медали вступят участники стрельбы из лука.

Президент Касым-Жомарт Токаев уже вручил Государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

#олимпиада #список #Париж #спортсмены

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Как звучит новое слово
Культурный диалог между странами и поколениями
Высокая цена беспечности
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Танцуют все!
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Хоккейный клуб «Сарыарка» незаконно приобрели в Карагандинской области
Долги работодателей по заработной плате озвучили в Минтруда
Турция намерена стать полноправным членом ШОС
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

Рекорд по продаже билетов установили Олимпийские игры в Пар…
Казахстан завоевал 21 лицензию на Паралимпиаду в Париже
АФМ выявило хищение 40 млн тенге, выделенных на тренировочн…
Алимханулы прибыл в Лас-Вегас на бой за два титула

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]