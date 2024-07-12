Кто выступит от Казахстана на Олимпиаде в Париже: полный список спортсменов

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля, однако казахстанские спортсмены начнут выступление раньше

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До старта летних Олимпийских игр-2024 в Париже осталось всего две недели. От Казахстана во Франции выступят 80 спортсменов, которые будут бороться за медали в 25 дисциплинах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Всего казахстанские спортсмены завоевали 92 лицензии. Чести пронести флаг Казахстана удостоились капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.

Список спортсменов от Казахстана на Олимпиаде-2024:

Стрельба из лука: Ильфат Абдуллин, Даулеткелды Жанбырбай, Александр Еременко;

Бадминтон: Дмитрий Панарин;

Академическая гребля: Владислав Яковлев;

Спортивная гимнастика: Нариман Курбанов, Милад Карими;

Теннис: Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Шевченко, Александр Недовесов;

Велошоссе: Алексей Луценко, Евгений Федоров;

Настольный теннис: Кирилл Герасименко;

Бокс (мужчины): Мухамедсабыр Базарбай Уулу, Нурбек Оралбай, Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосинов, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Айбек Оралбай;

Бокс (женщины): Карина Ибрагимова, Валентина Хальзова, Назым Кызайбай;

Академическая гребля: Владислав Яковлев;

Пулевая стрельба: Ислам Сатпаев, Арина Алтухова, Александра Ле, Юнусметова Ирина, Никита Чирюкин, Константин Малиновский;

Фехтование: Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Айгерим Сарыбай;

Дзюдо: Елдос Сметов, Гусман Кыргызбаев, Данияр Шамшаев, Абылайхан Жубаназар, Нурлыхан Шархан, Абиба Абужаканова, Камира Берликаш, Эсмигуль Куюлова;

Плавание: Ксения Игнатова, Адильбек Мусин;

Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко, Эдуард Ещенко, Асем Орынбай;

Триатлон: Екатерина Шабалина;

Легкая атлетика: Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева, Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Ольга Сафронова, Давид Ефремов, Жанна Мамажанова;

Батутная гимнастика: Данил Мусабаев;

Гребля на байдарках и каноэ: Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров, Мария Бровкова, Руфина Искакова, Сергей Токарницкий, Раматулла Бекбарыс;

Таеквондо: Самирхон Абабакиров, Батырхан Толеугали;

Велотрек: Андрей Чугай;

Художественная гимнастика: Эльжана Таниева;

Современное пятиборье: Елена Потапенко, Георгий Борода-Дудочкин;

Греко-римская борьба: Айдос Султангали, Алимхан Сыздыков, Демеу Жадраев, Нурсултан Турсынов;

Вольная борьба: Азамат Даулетбеков, Юсуп Батырмурзаев, Алишер Ергали, Картбай Мейрамбек;

Брейкинг: Амир Закиров;

Скалолазание: Амир Маймуратов;

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля. Однако казахстанские спортсмены начнут выступление раньше - 25 июля в борьбу за медали вступят участники стрельбы из лука.

Президент Касым-Жомарт Токаев уже вручил Государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.