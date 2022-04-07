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Куанышбек Уштаев назначен командующим войсками регионального командования "Восток"
Куанышбек Уштаев назначен командующим войсками регионального командования «Восток», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Распоряжением Главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток».
Другим Распоряжением Главы государства Жусупов Асан Куанышевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток».