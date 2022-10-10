Куат Хамитов объявил дату следующего боя и имя соперника

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов сообщил информацию о своем следующем поединке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Официально! 28 октября титульный бой, за звание чемпиона TOP Fight», — написал «Найман» на своей странице в Instagram.

Соперником Хамитова по бою на турнире в Москве станет армянский файтер Давид Хачатрян.

Напомним, в последнем на сегодня поединке, который состоялся 10 сентября на турнире Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, Куат Хамитов победил удушающим приемом в первом раунде россиянина Василия Бабинцева.