Спорт
Куат Хамитов объявил дату следующего боя и имя соперника
Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов сообщил информацию о своем следующем поединке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
«Официально! 28 октября титульный бой, за звание чемпиона TOP Fight», — написал «Найман» на своей странице в Instagram.
Соперником Хамитова по бою на турнире в Москве станет армянский файтер Давид Хачатрян.
Напомним, в последнем на сегодня поединке, который состоялся 10 сентября на турнире Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, Куат Хамитов победил удушающим приемом в первом раунде россиянина Василия Бабинцева.