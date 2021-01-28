Куату Хамитову вынесли приговор

Фото: instagram.com/kuat__khamitov
В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор бойцу ММА Куату Хамитову, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Inform.kz
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Процесс проходил в онлайн-режиме.
"Признать Куата Хамитова виновным по части 3 статьи 272 УК РК и ограничить свободу на 6 месяцев", – огласил приговор судья.
Также Куат Хамитов, согласно решению суда, не должен менять место проживания, находиться дома с 20:00 до 06:00, не посещать увеселительные заведения. Сам боец может обжаловать решение суда в течение 15 дней.
Ранее боец выступил с последним словом.
"Для меня самое главное – чтобы я мог выезжать за границу, поскольку я защищаю честь своей страны. Какое бы ни было наказание, главное – чтобы я бы мог выехать за пределы своей страны. У меня есть свои цели", – сказал он.
Напомним, в сентябре прошлого года казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов был доставлен в департамент полиции Алматы из-за видео в соцсетях с призывами к насилию.
Он обвинялся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами).