Кубок министра завоевали спортсмены КНБ

Спорт
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде завершился турнир на Кубок министра внутренних дел РК, посвященный 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо».

фото Тимура Досмайыла

За право обладания почетным трофеем боролись 11 коллективов из правоохранительных, специальных органов и силовых структур страны – сборные КНБ, МВД, Минобороны, МЧС, ФСО «Динамо», Агентства РК по противодействию коррупции, Пограничной службы, Нацгвардии, Центрального спортивного клуба армии при МО РК, Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и Специализированной службы охраны МВД РК.

– Высокое мастерство и отличную физподготовку продемонстрировали все команды, – отметил первый заместитель председателя областного филиала ФСО «Динамо» Куандык Миралиев. – Матчи прошли в напряженной борьбе, а в тройке лучших оказались те, кто, кроме отличных технических навыков, продемонстрировал также сплоченность, командный дух и волю к победе.

Участники турнира отметили высокий уровень организации соревнований, отличное качество футбольного поля и хорошую оснащенность помещений спортивных объектов. К слову, спортивные площадки спорткомплекса «Динамо» являются одними из лучших в регионе.

По итогам захватывающих поединков главный приз турнира завоевала сборная КНБ РК. Второе место заняли спортсмены МВД РК, а третье – команда МО РК.

На церемонии награждения призерам вручили медали и грамоты, а команде-победительнице – еще и переходящий Кубок министра. Оргкомитет отметил лучших игроков специальными призами. Их обладателями стали: вратарь – Саттархан Ерсинбетов (МВД), защитник – Бакыт Садыкбеков (ССО), нападающий – Ернар Каденов (Минобороны). Лучшим игроком турнира признан Райымбек Мухтар (КНБ).

– Полагаю, что общая спортивная атмосфера и красивые голы подарили участникам и зрителям позитивный настрой и незабываемые, яркие впечатления. Ведомственные соревнования укрепляют не только служебные, но и дружеские отношения, пропагандируют здоровый образ жизни и заряжают всех положительными эмоциями. Каждый был достоин успеха, но в спорте всегда побеждает сильнейший. Спасибо всем за высокий уровень организованности, пример командного духа и дисциплины, – отметил на закрытии турнира начальник департамента полиции Кызылординской области Серик Ергешов.

#КНБ #Спорт #мини-футбол

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