Кулмуханбет Исаков возглавил Департамент госдоходов по Алматинской области

Кулмуханбет Исаков назначен руководителем Департамента государственных доходов по Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.

17 августа заместитель председателя Комитета государственных доходов Бакытжан Слямов представил акиму и руководителям госорганов Алматинской области, коллективу ДГД Кулмуханбета Исакова.

Кулмуханбет Мырзахметович Исаков родился в 1969 году в селе Андреевка Жуалынского района Жамбылской области.

Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1992 году.

Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Алматинской области, руководителем ДГД по Алматинской области.

С 2017 по май 2019 года – руководитель ДГД по Жамбылской области.

С мая 2019 года был руководителем ДГД по Нур-Султану.