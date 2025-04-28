Культура чтения: почему снижается интерес к книгам и что с этим делать?

Литература
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Дана Аменова
корреспондент

Согласно данным Института общественной политики, лишь каждый четвёртый казахстанец читает книги

Фото: агентство "Хабар"

Недавно в нашей стране впервые отметили 23 апреля — Национальный день книги. Новый праздник учреждён по инициативе Главы государства с целью формирования культуры чтения и повышения интереса к книгам в обществе.
Его появление стало наглядным подтверждением того, насколько актуальна сегодня задача развития читательской культуры в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Хабар

Согласно данным Института общественной политики, лишь каждый четвёртый казахстанец читает книги, а средний годовой показатель составляет всего 5 книг. Это существенно ниже по сравнению с рядом других стран: во Франции и Канаде в среднем  читают по 17 книг в год, в США — 12, а в Южной Корее — 11.

Проблема заключается не только в низком уровне чтения. Около 90% книг, представленных в Казахстане, издаются за рубежом и ввозятся в страну. Так, в 2021 году объём импорта книжной продукции из России составил 14,7 миллиона долларов.
Кроме того, торговая наценка в книжных магазинах варьируется от 60 до 100%, что ещё больше снижает доступность книг для населения.

Согласно результатам проведённого опроса, 51% респондентов заявили, что у них нет времени на чтение, а 22,5% — что им это просто неинтересно. Подобную тенденцию можно объяснить рядом факторов: высокой зависимостью от смартфонов и социальных сетей, ограниченным количеством качественной литературы на казахском языке, отсутствием собственной бумажной промышленности, слабой издательской инфраструктурой и, конечно, высокой стоимостью книг.

Недавно эти вопросы были подробно рассмотрены в рамках интеллектуальной программы «Азамат». Молодёжь не только обозначила актуальные проблемы, но и предложила конкретные пути их решения. Среди озвученных инициатив:
– развитие книжных магазинов в формате современных коворкинг-пространств;
– субсидирование книг для повышения их доступности;
– продвижение культуры чтения через литературные челленджи, марафоны и другие трендовые форматы.

Подобные предложения могут стать реальными шагами на пути развития читательской культуры. Инициативность и свежий взгляд молодёжи свидетельствуют о формировании осознанного поколения, которому небезразлично будущее страны.

Развитие культуры чтения — это ответственность не только государства, но и всего общества. Ведь будущее нации — в руках образованных, думающих и неравнодушных людей.

#культура #книги #литература #чтение

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