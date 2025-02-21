Культура против коррупции: Димаш Кудайберген поддержал Антикор

Фото: пресс-служба Антикора

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали встретился с народным артистом Казахстана, всемирно известным певцом, композитором, мультиинструменталистом Димашем Кудайбергеном, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи он ознакомил гостя с принимаемыми мерами по профилактике коррупции, современными методами, направленными на повышение прозрачности и укрепление принципов законности, а также с ключевыми направлениями работы, способствующими формированию антикоррупционной культуры в стране.

Глава Антикора Асхат Жумагали отметил, что искусство играет значительную роль в формировании антикоррупционной культуры в обществе, воспитании честности и справедливости, влияя на мировоззрение людей и укрепляя принципы добропорядочности. Он подчеркнул, что важно уделять внимание предупреждению и профилактике в целях повышения нулевой терпимости к коррупции в обществе.

В свою очередь, Димаш Кудайберген выразил поддержку проводимой работе и приверженность к делу противодействия коррупции во благо будущего страны и народа.

Стороны обсудили перспективы совместных проектов в рамках продвижения принципов законности и порядка в обществе, направленных на снижение уровня коррупции и популяризацию принципов добропорядочности через культурные и образовательные инициативы.

В завершение встречи Асхат Жумагали выразил Димашу Кудайбергену особую благодарность за вклад в развитие культуры Казахстана, а также пожелал ему больших успехов и удачи в дальнейшей творческой деятельности.

Напомним, 17 февраля одно из самых известных изданий Rolling Stone разместило статью о казахстанском музыканте: «Димаш Кудайберген удостоен награды DIAFA 2024 за глобальное влияние в сфере музыки».