Сеул замер в ожидании концерта BTS

Звезды,В мире,Lifestyle
185
Айман Аманжолова
корреспондент

Столица готовится к событию мирового масштаба

Фото: @jimin.here

Южная Корея готовится к одному из самых ожидаемых культурных событий последних лет - возвращению группы BTS в полном составе. Миллионы фанатов по всему миру ждут этого момента с нетерпением, а в Сеуле уже говорят о "BTS-экономике" с эффектом не менее 3 трлн вон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Однако за масштабным праздником для индустрии стоит и другая реальность: для властей и полиции это испытание на прочность.

Поводом стал выход нового альбома "Arirang", а также бесплатный концерт на площади Кванхвамун, который станет стартовой точкой мирового турне. По оценкам аналитиков, только прямые доходы от альбомов, концертов и сопутствующих товаров могут составить около 2,9 трлн вон. С учетом туризма, гостиничного бизнеса, транспорта и торговли общий экономический эффект может превысить 3 трлн вон, превращая возвращение BTS в событие национального масштаба.

Эксперты уже проводят параллели с "тейлорномикой" - экономическим эффектом от туров Тейлор Свифт, отмечая, что BTS способны не только повторить, но и превзойти этот феномен. Речь идет не просто о концертах, а о комплексном импульсе для всей индустрии - от K-pop до глобальных стриминговых платформ и туристического сектора. Только по данным сервисов бронирования, интерес к поездкам в Сеул после объявления концерта вырос на десятки процентов, причем большинство фанатов планируют оставаться в городе несколько дней.

Символизм места также усиливает значение события. Кванхвамун - это не просто центральная площадь столицы, но пространство, где пересекаются история, политика и общественная жизнь страны. Идея провести здесь концерт, по данным источников, была предложена главой HYBE Пан Си Хёком, который сделал ставку на сочетание глобального бренда BTS и национальной символики. В индустрии уже говорят о шансах превращения района в "корейский Эбби-Роуд" - новую точку притяжения для поклонников со всего мира.

Однако чем выше ожидания, тем серьезнее риски. По оценкам, на концерт могут собраться до 260 тысяч человек, что превращает мероприятие в одну из крупнейших массовых акций в истории современной Кореи. Власти готовятся к беспрецедентным мерам безопасности: перекрытие движения, закрытие станций метро на вход и выход, остановка общественного транспорта в районе проведения, усиление антитеррористических мер.

Система образования также подключилась к подготовке - школам разосланы инструкции с предупреждениями о рисках давки и рекомендациями для родителей. Полиция и городские службы в срочном порядке проверяют инфраструктуру, включая станции метро, где даже временно закрываются камеры хранения из соображений безопасности.

Эксперты предупреждают: при всей значимости события для имиджа страны и экономики, ключевым вопросом остается баланс между праздником и безопасностью. Масштаб притока людей, большое число исключений и ограниченные возможности регулирования потоков в центре мегаполиса создают риски, которые нельзя недооценивать.

Таким образом, возвращение BTS становится не только культурным, но и управленческим вызовом. Для фанатов - это долгожданное возвращение любимых кумиров.

#концерт #Сеул #BTS

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]