​Культурная идентификация

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Сотрудничество КазНАИ с венгерскими коллегами соответствует государственной задаче – вхождению отечественных ученых в европейское исследовательское пространство, считает ректор вуза профессор Бибигуль Нусипжанова. Тема казахской и венгерской культуры в мире глобализации, по ее словам, была предложена венгерским доктором PhD Михали Фрешли.

В монографии затрагиваются вопросы, касающиеся фонической системы казахской традиционной музыки как части культурной идентификации, музыкально-исполнительского искусства и искусствоведения. В разделе «Театр» рассмотрены профессиональные проб­лемы театральной критики, режиссуры, сценографии, актерского мастерства, пластики и танца. Искусствоведы выделили факторы, вызывающие интерес к национальной этнической истории. Рефлексии в первую очередь связаны с ростом самосознания нации, стремлением определить свои позиции в мировом культурном сообществе. В исследованиях ученые обращаются к изучению иностранных языков как важному компоненту связи. 

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