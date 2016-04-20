​Культурная идентификация

Сотрудничество КазНАИ с венгерскими коллегами соответствует государственной задаче – вхождению отечественных ученых в европейское исследовательское пространство, считает ректор вуза профессор Бибигуль Нусипжанова. Тема казахской и венгерской культуры в мире глобализации, по ее словам, была предложена венгерским доктором PhD Михали Фрешли.

В монографии затрагиваются вопросы, касающиеся фонической системы казахской традиционной музыки как части культурной идентификации, музыкально-исполнительского искусства и искусствоведения. В разделе «Театр» рассмотрены профессиональные проб­лемы театральной критики, режиссуры, сценографии, актерского мастерства, пластики и танца. Искусствоведы выделили факторы, вызывающие интерес к национальной этнической истории. Рефлексии в первую очередь связаны с ростом самосознания нации, стремлением определить свои позиции в мировом культурном сообществе. В исследованиях ученые обращаются к изучению иностранных языков как важному компоненту связи.