Культурные центры сближают

Состоялась встреча вице-министра культуры и информации РК Армана Жудебаева с секретарем городского партийного комитета города Сианя (КНР) Фан Хунвэй, в ходе которой стороны отметили высокий уровень взаимного доверия и стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

– Наши страны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, в частности, в области культуры, информации, молодежной политики, а также межконфессионального согласия. На регулярной основе проводятся заседания казахстанско-китайского подкомитета по культурно-гуманитарному сотрудничеству, – подчеркнул Арман Жудебаев.

Вице-министр также отметил, что в сентябре текущего года состоялся визит председателя Государственного комитета по делам национальнос­тей КНР Пань Юэ в Казахстан в целях установления межведомственного взаимодействия в сфере межэтнических отношений. В конце того же месяца представители Министерства культуры и информации РК приняли участие в первом телефестивале стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в городе Нанкине.

Как сообщила пресс-служба Минис­терства культуры и информации, в настоящее время прорабатывается вопрос, касающийся подписания Соглашения между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров. Их создание придаст импульс укреплению культурного взаимодействия.