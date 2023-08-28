Культурные узы крепчают

Открытие памятника великому ученому и мыслителю в столице состоялось в рамках Дней культуры Таджикистана. В торжественной церемонии приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, министр культуры Таджикистана Зульфия Давлатзода, а также представители акимата Астаны, твор­ческой интеллигенции обеих стран.

Памятник установлен в парке рядом с улицей А. Храпатого в Алматинском райо­не. Бронзовый бюст был изготовлен таджикскими мастерами, а гранитный постамент предоставил столичный акимат. Высота монумента 3,1 м.

– Сегодня очень важный день в истории двусторонних отношений наших стран. Имя и труды Ибн Сины известны всему миру, поэтому памятник в его честь подчеркивает глубокую истори­ческую связь между нашими странами, – отметил Асхат Оралов.

По его словам, открытие монумента – одно из целой череды мероприятий, проходящих в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. В Астане, Алматы и Шымкенте также устроены кинопоказы, концерты и выставки. Запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Позже на официальной встрече министров культуры обсуждено двустороннее сотрудничество между нашими странами в культурной сфере. В частности, отмечено, что Казахстан и Таджикистан реализуют множество совместных проектов в области культуры. Так, в следующем году в Национальной академической библиотеке откроется Уголок таджикской литературы.

«Между национальными библиотеками наших стран действует договор о сотрудничестве, в рамках которого проводятся работы по сохранению письменных и печатных документов библиотечных, архивных и музейных фондов», – отметил Асхат Оралов в своем Telegram.

Министр культуры Таджикистана Зульфия Давлатзода пригласила казахстанских издателей и книготорговые организации на XI Международную выставку «Книга Душанбе», которая пройдет в октябре этого года. А завтра в Казахской нацио­нальной консерватории им. Курмангазы в Алматы пройдет встреча композиторов Казахстана и Таджикистана.

– Культурные связи между нашими странами и народами всегда были очень крепки. Уверен, предстоящие мероприятия станут этому очередным подтверждением, еще больше упрочив связывающие нас узы, – отметил Асхат Оралов.