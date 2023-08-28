Культурные узы крепчают Свежий выпуск 28 августа 2023 г. 2:00 0 Таша Нойер В Астане торжественно открыли бюст Абу Али Ибн Сины. фото Игоря Бургандинова Открытие памятника великому ученому и мыслителю в столице состоялось в рамках Дней культуры Таджикистана. В торжественной церемонии приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, министр культуры Таджикистана Зульфия Давлатзода, а также представители акимата Астаны, творческой интеллигенции обеих стран. Памятник установлен в парке рядом с улицей А. Храпатого в Алматинском районе. Бронзовый бюст был изготовлен таджикскими мастерами, а гранитный постамент предоставил столичный акимат. Высота монумента 3,1 м. – Сегодня очень важный день в истории двусторонних отношений наших стран. Имя и труды Ибн Сины известны всему миру, поэтому памятник в его честь подчеркивает глубокую историческую связь между нашими странами, – отметил Асхат Оралов. По его словам, открытие монумента – одно из целой череды мероприятий, проходящих в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. В Астане, Алматы и Шымкенте также устроены кинопоказы, концерты и выставки. Запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок. Позже на официальной встрече министров культуры обсуждено двустороннее сотрудничество между нашими странами в культурной сфере. В частности, отмечено, что Казахстан и Таджикистан реализуют множество совместных проектов в области культуры. Так, в следующем году в Национальной академической библиотеке откроется Уголок таджикской литературы. «Между национальными библиотеками наших стран действует договор о сотрудничестве, в рамках которого проводятся работы по сохранению письменных и печатных документов библиотечных, архивных и музейных фондов», – отметил Асхат Оралов в своем Telegram. Министр культуры Таджикистана Зульфия Давлатзода пригласила казахстанских издателей и книготорговые организации на XI Международную выставку «Книга Душанбе», которая пройдет в октябре этого года. А завтра в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы в Алматы пройдет встреча композиторов Казахстана и Таджикистана. – Культурные связи между нашими странами и народами всегда были очень крепки. Уверен, предстоящие мероприятия станут этому очередным подтверждением, еще больше упрочив связывающие нас узы, – отметил Асхат Оралов. #Астана #открытие #памятник #бюст #Абу Али Ибн Сина