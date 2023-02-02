Культурный вопрос

Большая проблема – отсутствие типовых зданий для культурных объединений. В частности, у Академического оркестра казахских национальных инструментов им. Дины Нурпеисовой. Как и 33 года назад, оркестр не имеет собственного здания и скитается по разным углам неф­тяной столицы. Где только ни приходилось репетировать музыкантам! И в холле драм­театра, где из-за тесноты приходилось делить оркестрантов на две группы, и в столовой областной библиотеки…

В Казахстане всего четыре академических оркестра. Им подвластны все музыкальные жанры. Вот уже более 30 лет оркестр остается визитной карточкой не только Атырауской области, но и всей страны – наших музыкантов охотно приглашают посольства, организаторы международных фестивалей, форумов и выставок. Так, месяц назад они с фурором выступили в Берлине. Талантливый коллектив не первый раз в Европе, и уже давал концерты во Франции, Австрии, Сербии.

В репертуаре Атырауского оркестра более 800 произведений. Это не только народные композиции, произведения отечественных авторов, но и мировая классика, а также саундтреки известных фильмов. Но в Берлин музыканты привезли особенную программу под названием «Музыка Великой степи в Европе». Коллектив представил на суд зрителей шедевры казахской народной музыки.

Коллектив, созданный в 1990 году известным дирижером народным артистом Казах­стана Рыспаем Габдиевым, сейчас возглавляет молодой музыкант Женис Жумажанулы. За десятилетия сделано немало, и не только в плане творчества. Приобретены инструменты, сшиты прекрасные концертные костюмы. Но так необходимого для коллектива типового зала пока нет.

К слову, в Атырауской области нет ни одного профессионального концертного зала с соответст­вующей акустикой, звуковым оснащением.

Четыре года назад вопрос прак­тически был решен. Местные власти передали оркестру бывший Дом культуры управления западно-казахстанскими магист­ральными нефтепроводами (в последнее время здание более известно как ЗАГС). Так вот, это старое здание с более чем пятидесятилетней историей было передано на баланс оркестра. Но проблемы до сих пор остаются. По словам Жениса Жумажанулы, проектно-сметная документация Дома культуры, который нуждается в полной реконструкции, все еще проходит государственную экспертизу. После одобрения понадобится время, чтобы привести здание в нормальное состояние.

А пока административный отдел оркестра работает в здании областной универсальной научной библиотеки им. Г. Сланова, а творческий коллектив репетирует и выступает с концертами на сцене областного центра народного творчества. Взятые под расписку костюмы артисты держат у себя дома, так как хранить их больше негде, а инструменты хранятся в Центре народного творчества.

Вот такая классика жизни музыкантов.

Без нормального здания многие годы находится и Атырауский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства. В музее очень тесно. Фонд музея с каждым годом содержать все сложнее, из-за этого приходится ограничивать при­обретение картин. К сожалению, в ближайшие годы строительство нового здания для музея не предусмотрено. Несмотря на такие сложности и минимальные возможности, музей искусств, как и академический оркестр, очень много и активно рабо­тает – проводит встречи, выставки, познавательные часы.

Проблемы имеются и у архивариусов. Архивы играют неоценимую роль в сохранении исторически значимой информации. А ютятся они сегодня в старом ветхом здании. В свое время были планы построить в центре города новое пятиэтажное здание под архив. Но воз и ныне там. Архивы по-прежнему находятся в неприспособленном здании бывшего детского сада – там до сих пор и хранятся все важные документы.

Как обнадежили в областном управлении строительства, проект­но-сметная документация здания областного, городского архивов завершена, и на данный момент ведется расчет стоимости.