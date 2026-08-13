Двум госархивам присвоят статус «Национальный»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане состоялось заседание Специальной комиссии по вопросам присвоения государственным архивам статуса «Национальный». По итогам рассмотрения принято решение присвоить данный статус Национальному архиву РК и Центральному государственному архиву РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ



Комиссия оценила соответствие архивов требованиям, установленным Указом Президента РК. Учитывались их вклад в развитие архивного дела, обеспечение сохранности и доступности документов, представляющих историко-культурную и научную ценность, а также уровень материально-технической и цифровой инфраструктуры.



В ведомстве отметили,что статус «Национальный» присваивается государственным архивам, деятельность которых имеет особое государственное и общественное значение. Он подчеркивает роль архивов в сохранении историко-культурного наследия страны, цифровизации архивных фондов, введении документов в научный оборот и дальнейшем развитии архивного дела. Статус будет присвоен архивам с первого января 2027 года.