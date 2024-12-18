Курчатовские гвардейцы посетили учебный центр

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Специалисты учебного центра подготовили для военнослужащих Национальной гвардии различные вопросы и игры, направленные на повышение грамотности. Цель мероприятия заключалась в укреплении патриотических чувств среди молодежи и любви к Родине. Специалисты учебного центра также провели методические занятия с военнослужащими, ознакомив их с достижениями науки и передового педагогического опыта, а также с современными тенденциями в учебном процессе. Кроме того, они стали инициаторами мероприятий, направленных на всестороннее развитие квалификации и мастерства каждого военнослужащего.

- Я многому научился на сегодняшнем мероприятии. Этот центр в городе вносит свой вклад в повышение статуса государственного языка и укрепление его значимости в обществе, активно организуя мероприятия по обучению языкам. Воинская часть 3514 поддерживает тесные связи с этим центром,-говорит военнослужащий воинской части 3514 рядовой Мергалим Ермеков.

Стоит отметить, что двери учебно-языкового центра всегда открыты для военнослужащих Национальной гвардии. За эти годы преподаватели центра организовали более ста мероприятий при непосредственном участии солдат Национальной гвардии.

Мероприятие «Мен – өз елімнің патриотымын» стало продолжением прошлых инициатив. На этом вечере были популяризованы история, культура, язык и традиции Казахстана. Участники с интересом отвечали на вопросы, проявляя быструю реакцию и точность. Каждый военнослужащий старался продемонстрировать свои патриотические чувства и любовь к своей стране. В завершении конкурса победителям были вручены благодарственные письма и ценные подарки.