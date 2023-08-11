Курганы раскроют тайны

«Дорожная карта» по изучению, сохранению, реконструкции и популяризации историко-культурного наследия Актюбинской области рассчитана на 2023–2025 годы. Программа состоит из двух блоков. Первый нацелен на изучение и популяризацию наследия гуннов, создавших первую в Евразии империю. Второй – на сохранение и популяризацию памятников каменного и бронзового веков, сако-сарматского периода и изучение памятников Средневековья. По информации директора областного историко-краеведческого музея Мейрама Дуйсенгали, нынешним летом широкомасштабное изучение погребально-поминальных памятников и культуры населения гунно-сарматской эпохи развернули четыре археологические экспедиции в Айтекебийском, Уилском, Хобдинском районах.

Экспедиция под руководством сотрудника Института археологии им. А. Х. Маргулана Аслана Мамедова завершила работы на Дербисали II. На взгляд ученого, разностороннее археологическое исследование погребально-поминальных комплексов II–IV вв. н. э. представляет особый интерес. Этот период совпал с крупными этнополитическими изменениями в степной полосе Евразии, одной из причин которых явилась миграция племен со своих родовых мест на востоке. Предварительное изучение территории Западного Казахстана, в частности, в Актюбинской области, показало, что в указанный период здесь обитала экономически мощная этнокультурная группировка племен, оставившая многочисленные и своеобразные памятники.

– Отсюда главная задача – исследование и воссоздание историко-культурных процессов эпохи Великого переселения народов посредством комплексного изучения археологических материалов Актюбинской области с применением современных методик лабораторно-аналитических исследований, – отметил Аслан Мамедов. – Реализация проекта началась с исследования могильника Дербисали II, расположенного в Хобдинском районе, в 19 километ­рах к юго-востоку от села Жарсай. Это один из крупных некрополей бассейна реки Киыл – притока реки Уил. Он состоит из почти сорока погребально-поминальных со­оружений, представляющих собой курганы, святилища и «гантелевидные» сооружения.

На памятнике исследованы пять курганов, одно святилище и «гантелевидное» сооружение, получившее условное название по схожести формы с гантелями, где два кургана соединены валом. При этом интерес вызывает тот факт, что один из курганов оказался без погребения.

Во всех объектах могильника учеными получены материалы гунно-сарматской эпохи. По погребальным канонам кочевники II–IV вв. н. э. по сравнению с другими этапами раннего железного века под одним курганом устраивали только одну могилу. Хоронили сородичей гунны в ямах прямо­угольной формы или же в подбойных могилах, где специально для усопшего под землей устраивали небольшие ниши. Исследователи внимательно изучили разные типы надмогильных конструкций, чтобы, к примеру, выяснить статус погребенного.

– В одном святилище, вероятнее всего, женщина была уложена в могильную яму с довольно богатым инвентарем. Несмотря на то что погребение было разграблено, до наших дней дошли ожерелье из серебряных спиралей и бусин разных форм, курильница, фибула (булавка), нашивная бляшка и т. д. Интерес­но также то, что при раскопках по центру святилища зафиксированы фрагменты разбитой керамики. Это позволяет нам говорить о том, что после прохождения определенного времени люди совершали какие-то обряды, связанные, возможно, с культом предков. В другом святилище женское захоронение оказалось достаточно глубоким, и в нем обнаружилось бронзовое зеркало, – рассказывает археолог.

Под «гантелевидным» сооружением был захоронен представитель элиты. На такой вывод наталкивают большие размеры ямы. С левой стороны, предположительно мужчины, положен железный так называемый всаднический меч. Отличие погребального обряда заключается в том, что по углам могилы специально устроены небольшие ниши для даров. К примеру, в изголовье находились деревянный сосуд с бронзовыми оковками, глиняный кувшин, железный нож с костяной рукоятью. В ногах стояла керамическая миска. Рост погребенного – выше 170 сантиметров. На его статус указывает и искусственно деформированный череп.

Кстати, на этом исследования материалов могильника, название которого объясняется близостью мавзолея Дербисали аулие, одного из объектов сакральной географии эпохи гуннов, не заканчиваются. Впереди предстоит антропологический анализ костных останков погребенных людей, анализ погребального обряда, предметов материальной культуры с привлечением современных методов определения хронологической позиции памятника, подготовка итогового научного отчета, публикация статей в научных изданиях Казахстана и в средствах массовой информации. Полное исследование памятника даст возможность более детально установить систему расположения курганов, святилищ, «гантелевидных» сооружений на территории могильника и статус погребенных людей. Полученная информация станет основой большой монографии.

На данном этапе можно утверж­дать, что на западе казахских земель во II–IV вв. была сформирована новая археологическая культура, получившая в науке разную трактовку. Стало ясно, что носители культуры, которых обычно именуют гунно-сарматами, специально меняли погребальную обрядность и свой внешний вид путем деформации черепов еще в детском возрасте. Это делалось в первую очередь элитой общества. Видимо, основной целью было не только возвеличить себя, но и объединить довольно большую массу населения. Проведенная в Актюбинской области работа по фиксации памятников гунно-сарматского населения позволяет сделать такие выводы. Сегодня здесь насчитываются сотни памятников, некоторые из них состоят из порядка двухсот объектов, растянувшихся на пять-шесть километров. Это большие некрополи, где, скорее всего, были погребены вожди гуннов, рядом с которыми старались хоронить и других общинников. Данный факт несколько сближает, например, могильник Акбулак с некрополем Хан моласы в Айтекебийском районе – одним из крупных памятников XVIII века, где погребен хан Абулхаир со своими воинами.

– Остается загадкой П-образное расположение и формы могильников. Покойники лежат головой на север, как сарматы. Ориентировка курганов – цепочкой с востока на запад – буквально означает: «Идем с востока на запад», что подтверж­дает теорию Великого переселения. Раз это воины-кочевники, то допускаю правомерность гипотезы о захвате территорий с целью установления контроля над ними, – говорит сотрудник областного историко-краеведческого музея Нуршат Уразмагамбетов.

На его взгляд, наличие святилища и курильницы может свидетельствовать о культе огня, что наблюдается и у сарматов. А это явные признаки тенгрианства, поклонения Солнцу, что присуще народам, населявшим большую часть территории Казахстана.

– Отличие гуннских захоронений от сарматских в первую очередь в том, что в кургане лежит один человек. У сарматов мы находили в кургане более тридцати скелетов, зачастую это была семейная усыпальница, а в могильниках насчитывалось до пяти-шести курганов. Здесь же захоронения расположены цепочкой, что наводит на мысль – в одной линии объектов погребена одна семейная группа. Самый высокий курган, фактически цент­ральный, будет исследоваться позднее, возможно, в следующем сезоне. В III–I веках до нашей эры сарматы откочевали на запад, на территорию современной Башкирии и к берегам Сырдарьи, ближе к воде. На рубеже эр населения на территориях нынешнего Западного Казахстана оставалось критически мало, возможно, именно поэтому во II веке сюда с востока перекочевала группа смешанного населения, возглавляемого гунно-сарматами, – заметил Аслан Мамедов.

Экспедиция, которой он руководит, в настоящее время переехала на могильник Аккисык в Айтекебийский район. Здесь также предстоит большой объем работы.