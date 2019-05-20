​Курс на стратегические цели

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Лилия Сыздыкова

Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева посетил Костанайскую область. Здесь сторонники кандидата встретились с рабочими производств и общественностью региона.

Выступая на встрече с работниками Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного объединения, руководитель Республиканского штаба Маулен Ашимбаев подчеркнул, что действующие программы по поддержке отечест­венных производств и социаль­ные программы должны быть непременно сохранены, в этом суть предвыборной программы кандидата от партии «Nur Otan».

– Поддержка промышленности и таких флагманских предприятий, как ваше, поддержка малого и среднего бизнеса является прио­ритетной задачей для нашего кандидата. Наша партия всегда будет помогать Касым-Жомарту Токаеву в реализации этих стратегических целей, – сказал Маулен Ашимбаев.

О приоритетах кандидата в области развития МСБ шла речь и на встрече с сотрудниками фаб­рики «Баян Сұлу».

На встрече с общественностью Костанайской области члены штаба говорили о необходимос­ти сохранения высокого темпа роста экономики, эффект от которого должен ощутить на себе каждый казахстанец.

Также в рамках агитационных мероприятий в регионе сторонники кандидата провели прием граж­дан в общественной приемной, встретились с работниками других промышленных предприятий и приняли участие в акции #Birge.

В эти же дни продолжается активная работа молодежного крыла штаба Team Qazaqstan. В частности, в Алматы жасотановцы провели креативный флешмоб, поздравив кандидата с днем рождения.

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