Курсантки Нацгвардии выбрали путь военного врача

Армия
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В Академии Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялось торжественное приведение к военной присяге более 30 курсантов, зачисленных на обучение в военно-учебные заведения Российской Федерации и Турецкой Республики, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

 

Все они были отобраны по конкурсу в рамках международных договоров и соглашений, подписанных между государствами.
Военная присяга — не просто формальность. Это важнейший акт моральной ответственности, символ торжественного вступления в ряды защитников Отечества. Каждый, кто произносит слова клятвы, принимает на себя ответственность за верность Родине и народу, готовность к служению и самопожертвованию во имя мира и безопасности.

В этом году в центре внимания оказались две девушки, принявшие военную присягу наряду с остальными курсантами. Они стали уже четвёртым по счёту набором представительниц войск правопорядка, направленных на обучение по военно-медицинской специальности. Впереди у них — годы учёбы в Санкт-Петербурге. Их выбор профессии военного врача ещё раз доказывает: казахстанские девушки готовы с достоинством нести службу наравне с мужчинами, выбирая ответственные и патриотичные направления.

С приветственным словом к первокурсникам выступил заместитель начальника Академии по воспитательной и социально-правовой работе полковник Ерден Балгимбаев. В своём обращении он подчеркнул значимость момента:

"С принятием присяги вы становитесь полноправными членами личного состава Национальной гвардии. Вам выпала высокая честь представлять Казахстан за рубежом. Через вашу учёбу и поведение другие народы будут судить о нашей стране".

Этот день стал отправной точкой большого и важного пути для будущих офицеров — пути служения, мужества и постоянного самосовершенствования. Принятая присяга будет для них не просто формальностью, а руководством к действию, моральным ориентиром и символом верности Родине.

#Нацгвардия #присяга #военные врачи

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