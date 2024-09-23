Поезд между Карагандой и Москвой запустят в конце года

Поезд будет останавливаться в крупных городах, таких как Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза и Москва, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 17 декабря международный скорый поезд №83/84 по маршруту «Караганды-Москва» возобновит курсирование периодичностью два раза в неделю. Отправление из Караганды запланировано по вторникам и субботам, из Москвы – по вторникам и пятницам.

Поезд будет останавливаться в крупных городах, таких как Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза и Москва.

В составе предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, а также специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Билеты можно приобрести за 45 суток до отправления.