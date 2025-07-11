Торжественное вручение провел аким города Габит Сыздыкбеков. Напомним, пожар произошел ранним утром 18 июня 2025 года, когда большинство жильцов еще спали. Стихия развивалась стремительно, и возможности спасти имущество практически не было. Пострадали 12 из 20 квартир, общая площадь повреждений составила 684,8 кв. м. Увы, не обошлось без трагедии – в огне погиб человек 1959 года рождения. На втором этаже полностью выгорело имущество, а квартиры первого этажа были залиты водой и пеной в ходе тушения. Но беда не оставила людей один на один с последствиями. Уже в первые часы после происшествия на место прибыли акимы города и района. По их поручению соответствующие службы оперативно изучили ситуацию и предложили пути решения. Новая страница в жизни погорельцев открылась благодаря поддержке городских властей. Сегодня новоселы готовы строить будущее в безопасных условиях.