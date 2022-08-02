Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь

Малая вода – крупная беда

Кызылординцы обеспокоены обмелением Сырдарьи – единственной крупной водной артерии края, от которой здесь буквально зависит жизнь.

В социальных сетях люди обсуждают, что будет с регионом, если не урегулировать вопрос попусков воды в низовья трансграничной Сырдарьи…

К примеру, они пишут: «Если Правительству Казахстана не удастся договориться с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном о справедливом распределении воды и попуски не увеличатся, то в первую очередь пострадает рисоводство как сектор земледелия, требующий объемного орошения. А это удар по экономике, по продовольственной безопасности страны. Регион на сто процентов обеспечивает Казахстан рисом, да еще и экспортирует».

«Экологическая ситуация в Кызылординской области на глазах ухудшается. Засуха в прошлом году уже была. Десятки мелких озер исчезли с карты региона. Мир вокруг нас становится пустыней?»

«Кого из знакомых ни спросишь, все куда-то собираются переезжать. Каждый думает о будущем детей. А чего хорошего можно ждать в регионе, где мелеет единственный крупный естественный источник пресной воды?»

«Нужно на уровне Правительства поднимать вопрос о создании в Казахстане программы по отселению кызылординцев, желающих уехать из области в экологически более благоприятные и перспективные в экономическом плане места».

Конечно, чиновники не сидят сложа руки. Ситуация не бесконтрольная.

– В последние годы снижение стока воды в низовья Сырдарьи оказывает существенное влияние на экологическую и социально-экономическую ситуацию в регионе, – рассказал начальник областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Марат Курманбаев. – Это ведет к осушению озер, уменьшению посевов риса, снижению базы естественных кормов для животных.

Но, по словам главы облуправления, в регионе разработана и согласована с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК «Дорожная карта реализации первоочередных проектов в условиях дефицита воды».

– В нынешнем году согласно карте ведутся работы по очистке 162 каналов общей протяженностью свыше 1 000 километров, идет ремонт и бурение 87 самоизливающихся скважин, предстоит привести в порядок 322 гидро­технических сооружения, закупить 156 насосных установок, – уточнил он. – В настоящее время полностью завершена очистка семи каналов. Также разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции магистрального канала Келинтобе.

Уточним: по келинтобинскому проекту будет прорыт новый обводной канал протяженностью 6,2 км, дополнительно планируется подача земледельцам юга региона 14–15 кубометров воды в секунду для орошения полей и сенокосов.

Воду, чтобы аграриям своевременно обеспечь полив полей, накопили и в Шардаринском водохранилище, откуда ее можно спускать в нужный момент в низовья реки.

– В зависимости от текущего объема накопленных гидроресурсов ведутся расчеты, сколько воды, на какие территории, требующие орошения, уже возможно в регионе распределить, – рассказал руководитель отдела Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Сеитхан Абуов. – В прошлом году в Сырдарье было очень мало воды, что напрямую сказалось на сельском хозяйстве и частных подворьях. Нынче для предупреждения подобной ситуации в Шардаре накоплено более 500 миллионов кубометров воды.

Кстати, специалисты водохозяйственной сферы отмечают, что дефицит воды для аграрных нужд был бы меньше, если бы рисовые чеки и поля под другие культуры не планировались в труднодоступных для орошения местах.

– Объем воды, поступающий сегодня на Кызылординский гидроузел, в первую очередь распределяется в Кармакшинский и Жалагашский районы, у которых наибольший дефицит, – сообщил заместитель директора Кызыл­ординского областного филиала РГП «Казводхоз» Жорабек Ерназаров. – У нас не только каждый район, каждый округ, каждое хозяйство под контролем.